- Opt persoane care se aflau intr-un autoturism de cinci locuri au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, dupa ce femeia aflata la volan a adormit si a intrat cu vehiculul intr-un stalp, pe DN 7, in judetul Arad. Intre raniti se afla si patru copii, starea acestora fiind stabila.

- Filmul documentar „Romania neimblanzita“, care dezvaluie frumusetea salbatica a tarii noastre surprinsa in toate cele patru anotimuri, va avea premiera in cinematografe pe 13 aprilie. Lungmetrajul este narat de actorul Victor Rebengiuc si regizat de Tom Barton.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, s-a aflat marti intr-o vizita de lucru in judetul Ialomita, unde unitatile sanitare duc lipsa de specialisti. Oficialul a discutat cu reprezentantii autoritatilor locale despre deficitul de personal medical, dotarea cu aparatura si investitiile in reabilitare.

- Au trecut 32 de ani de la premiera Morometilor lui Victor Rebengiuc si Mitica Popescu. Timpul are insa nesfarsita rabdare cu arta, iar regizorul Stere Gulea a dus mai departe povestea taranilor lui Marin Preda. A creat un colaj intre cel de-al doilea volum "Morometii" si romanul "Viata ca o prada"

- Daca presedintele Trump se va intalni, cu adevarat, cu Kim Jong-un in urmatoarele luni - intalnire pe care multi oficiali americani o pun la indoiala - liderul Statelor Unite va avea de depasit o provocare mult mai mare decat aceea de a convinge Coreea de Nord sa renunte la armele sale nucleare.

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, sunt disponibile aproape 1.400 de locuri de munca vacante pentru români în spațiul UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.396 locuri…

- Personalitati precum Klaus Iohannis, Principesa Margareta, actori si oameni de valoare ai Romaniei au asistat la lansarea filmului la Teatrul Național București. Filmul documentar “Romania neimblanzita” dezvaluie frumusețea salbatica a Romaniei, frumusețea nealterata, neprelucrata, magica, dar fragila,…

- Aflați in Oltenia, la filmarile “Ie, Romanie” pentru ediția din aceasta seara, de la ora 20.00, de la Antena 1, Mircea Radu, prezentatorul show-ului, și Nicolai Tand, unul dintre jurați, au mancat pentru prima data sarmale cu... piftie, o specialitate culinara a zonei.

- Locuri neobișnuite nu sunt puține in țara, dar o biserica pe langa care, trecand, simți cum te iau fiorii din creștet pana-n talpi n-ai gasești chiar pe toate cararile. „Biserica cu Moartea”,...

- Cunoscut pentru forma sa unica, data de un deversor amplasat chiar in mijlocul sau, Lacul Vida ofera imagini unice in anotimpul rece. Frigul din ultima vreme a inghetat apele acumularii, iar imaginile surprinse sunt spectaculoase.

- Din totalul anunțurilor de locuri de munca din țara, 26% se regasesc in regiunea centru, conform statisticilor efectuate de BestJobs. Cele mai multe oferte sunt pentru candidații din Brașov (1.592 anunțuri), Sibiu (1.030 anunțuri) și Tirgu-Mureș (839 anunțuri). In ceea ce privește domeniile de activitate…

- In urma celor peste 2.700 de acțiuni și intervenții efectuate de polițiști, in ultimele 24 de ore, 136 de persoane care ar fi comis infracțiuni au fost surprinse in flagrant delict. De asemenea, polițiștii au aplicat peste 13.000 de sanctiuni ...

- De o saptamana, Ministerul Educației a dat startul inscrierilor in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2018-2019. Chiar daca numarul elevilor care merg la școala este in scadere, statistica arata ca Ialomița are cu 400 mai multe locuri decat in anul școlar precedent. «Suntem pregatiți corespunzator…

- Astazi si maine, la Iasi, se desfasoara o noua editie a Targului de Cariere. Organizatorul evenimentului, Ioana Oros, a precizat ca participa peste 60 de companii si aproximativ 20 la suta dintre acestea ofera locuri de munca in domeniul IT. Astazi standurile sunt deschise pana la ora 19 iar maine targul…

- Daniel Florea, fost campion al țarii cu Astra, incearca, in acest sezon, sa iși aduca aportul la promovarea Chindiei Targoviște in primul eșalon competițional. Targovișteanul arata o generozitate de suflet in afara terenului de joc odata cu implicarea sa deosebita intr-un proiect umanitar la Ploiești.…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 6 martie 2018. Sunt vacante 393 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137 Tamplar universal-SC…

- Cel mai lung lant de mucenici din tara - peste 30 de metri - va fi realizat vineri, in Parcul National, la un festival de profil, a declarat, pentru AGERPRES, Gabriela Putinei, reprezentanta organizatorilor ma...

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 1.328 locuri de munca vacante. Iata lista acestora: Belgia – 24 locuri de munca: 10 ciontolitor tranșator carne, 1 cusator, 1 electrician de intreținere și reparații, 1 montator linie superioara cale ferata (reglor…

- Imagini inedite surprinse de camerele video instalate intr-o padure din Parcul Natural Apuseni: moș Martin se pare ca a ieșit din barlog mai tarziu ca de obicei. Prin intermediul camerelor de supraveghere, comportamentul animalelor poate fi urmarit in zona hranitorilor sau in alte locuri de observare.…

- Echipajul Germaniei ocupa primul loc dupa primele doua manse disputate sambata in proba masculina de Bob 4, in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, in timp ce echipajul Romaniei s-a clasat pe locul 29, ultimul. Germania ocupa primul loc dupa doua manse cu timpul cumulat de 1min37sec55/100,…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- Thibaut Courtois (25 de ani) a vorbit despre viitoarea sa destinație la finalul egalului din Liga Campionilor, Chelsea - Barcelona, 1-1. "Cred ca am fi putut caștiga, dar o eroare in defensiva ne-a costat. Barcelona a avut posesia, dar marile ratari ne-au aparținut noua. Da, ne-am aparat supranumeric,…

- În weekend-urile din perioada 17-25 februarie, între orele 17:00 și 21:00 copiii sunt așteptați la cea de-a doua sesiune de ateliere creative din proiectul Kids Club de luna aceasta, care își propune sa încurajeze și sa dezvolte creativitatea. Evenimentele gratuite sunt sprijinite…

- Una este vedeta in Rusia, cealalta la Hollywood. Cine ar crezut ca Vera Brejneva și Lady Gaga ar avea aceleași preferințe vestimentare? Blondele ne-au surprins alegind aceeași rochie. {{262047}}Vera a dus rochia intr-o zona eleganta accesorizind cu un colier prețios, o pereche de cercei de dimensiuni…

- Filmarile in biserici vor fi facute doar cu acordul centrelor eparhiale si numai pentru „evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor Biserici”, aceleasi conditii fiind aplicabile si in cazul transmiterii pe internet a slujbelor, a decis Sfantul Sinod al…

- Transilvania Film anunța lansarea in cinematografe a producției ROMANIA NEIMBLANZITA, un proiect unic, de proporții uriașe, care dorește sa dezvaluie frumusețea salbatica a Romaniei, frumusețe nealterata, neprelucrata, magica, insa extrem de fragila. Cel care nareaza acest spectacol veritabil al naturii…

- Narcisa Lecusanu, membru al Comitetului Executiv al Federatiei Internationale de Handbal (IHF), a primit cu amaraciune infrangerea la un singur vot in lupta cu Alexandru Dedu pentru presedintia FRH si nu mai are intentia sa mai candideze pentru aceasta functie in viitor. ''Ma asteptam sa fie…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 13 februarie 2018. Sunt vacante 351 locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Agentia locala pentru ocuparea fortei de munca Alba Iulia (232 posturi) – 0258 831 137…

- Orice șofer timișorean știe cat este de greu sa gasești un loc de parcare cand vine seara acasa. De rezervat, ca simplu contribuabil, nu se poate, dar ce faci cand pe strada ta apar locuri... tabu? Nimic! Eventual, te uiți cum parcheaza, parca sa-ți faca in ciuda, cei pentru care rezervarea este posibila.…

- Rhiannon McGann, mama a unui bebelus, a iesit duminica seara, in jurul orei 22.00 in Waterford West, din Logan, Australia, sa ia o gura de aer impreuna cu prietenul ei Dylan Hulett, de 20 de ani. Din senin, cuplul a fost atacat de trei barbati, dintre care unul de 16 si altul de 20 de ani, care au…

- La cateva zile dupa ce s-a destainuit intr-un interviu publicat de New York Times, in care a dezvaluit ca a fost atacata de producatorul Harvey Weinstein și a povestit prin ce a trecut la filmarile pentru „Kill Bill”, actrița Uma Thurman a postat pe pagina sa de Instagram inregistrarea video a accidentului…

- In 4 februarie 1938 era distribuit in cinematografe filmul Alba ca Zapada si cei sapte pitici produs de compania Walt Disney, primul lungmetraj muzical de desene animate. Cu un impact cultural enorm, filmul a fermecat intreaga lume, a fost desenul animat cu cele mai mari incasari din toate timpurile,…

- Imagini extraordinare surprinse de un locuitor din nordul Braziliei. Barbatul a filmat un nor stralucitor, in culorile curcubeului, sub forma de papion, pe un cer aproape senin, in care erau cativa nori albi, obisnuiti, scrie Digi24.ro.

- Persoanele vizate de ancheta derulata de Directia Generala Anticoruptie si de Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate au fost conduse la audieri de catre politisti, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galati. In functie de rezultatul audierilor, o serie de…

- Dupa ce și-a dus echipa pe Tranfagarașan, unde s-a filmat și la minus 20 de grade Celsius, actorul Mihai Bendeac a fost la filmari in Ploiești! Ce a filmat Bendeac in pubul lui Doroftei din Ploiești. Bendeac a decis ca un episod din serialul de umor “Baieți de oraș” sa fie filmat in municipiul Ploiești.…

- Vești bune pentru locuitorii din zona Girocului, din Timișoara. Primaria a finalizat amenajarile unei parcari nou nouțe. Deși cele 175 de locuri de parcare au fost demarcate cu linii albe și numerotate, edilul da asigurari ca parcarea nu va fi cu plata. „E gata parcarea din Calea Girocului din Calea…

- Postul rus de televiziune, Ren TV, a difuzat un reportaj de 20 de minute despre Republica Moldova: clasa politica, societate și situație economica. Reportajul a fost difizat dupa ce Parlamentul a votat modificarile Codului Audiovizualului prin care se interzice propaganda rusa.

- Un beneficiu al Erei Spatiale este acela ca putem vedea miscarile si evolutia suprafetei si atmosferei terestre. De la formarea si miscarile cicloanelor, la schimbarea anotimpurilor si la miscarile calotelor glaciare de la poli. In acest...

- Vineri 26.01.2018, subprefectul judetului Satu Mare, Altfatter Tamas a prezidat sedinta Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice desfasurata in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ. In cadrul sedintei directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala…

- A VI-a editie a Targului de cafea si ceai organizat de Auchan aduce in atenția clienților peste 300 de sortimente Aleile centrale ale hipermarketurilor Auchan iși așteapta clienții pentru a lua parte la acest eveniment special, in care simturile sunt rasfatate de aromele de cafea și ceai. Cele peste…

- Prostituatele de pe centura din Alba Iulia au fost surprinse de Google Street View chiar in timp ce negociau cu un posibil client. Cei de la Google Stret View au surprins pe șoseaua de centura a orașului Alba Iulia mai multe prostituate care iși ademenesc clienții la marginea drumului, noteaza alba24.ro…

- Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea conditiilor de detentie si a supraaglomerarii din penitenciarele romanesti, menit sa puna in executare o hotarare-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, va fi trimis, luni, la CEDO.

- Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara a inceput intocmirea dosarelor de candidat pentru institutiile militare de invatamant…

- La concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018 organizat de Scoala de Agenti de Politie “Septimiu Muresan” Cluj-Napoca s-au inscris 899 de candidati pe cele 300 de locuri disponibile. Dintre candidati, 382 sunt fete si 517 sunt baieti. Pentru cele șase locuri destinate minoritații rome s-au inscris…

- Sesiunea din luna ianuarie a concursului de admitere organizat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru scolile de agenti si subofiteri a inceput, miercuri, urmand a se desfașura pana in 20, luna aceasta. Sunt puse la dispozitia candidatilor peste 2.800 de locuri pentru agenti de politie, subofiteri…

- Antena Group a solicitat aprobare pentru a filma un episod din serialul Baieți de Oraș in Ploiești. Cererea a fost aprobata de Comisia de Avizare a Adunarilor Publice. Aprobarea este pentru Bulevardul Independenței și bretelele alaturate, intersecția 13 Septembrie - Bogdan Petriceicu Hașdeu,…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…

- EURES Romania ofera 150 locuri de munca in domeniul agricol (recoltare, ambalare fructe), in Spania.Grupul de firme din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca este compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializarii fructelor. Muncitorii ...