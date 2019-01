Stiri pe aceeasi tema

- ​Romania trebuie sa plateasca, in 2019, peste 1,04 miliarde euro, catre Uniunea Europeana, din imprumutul stand-by contractat in 2009, dupa ce anul trecut suma rambursata s-a ridicat la 1,43 miliarde euro, conform datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP).

- "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ…

- Datoria administratiei publice a scazut usor in primele opt luni ale anului, ajungand la 34,7% din PIB, in august 2018, fata de 35,1% din PIB in decembrie 2017, insa, in termeni de valoare, datoria guvernamentala a crescut la 310,86 miliarde de lei, la finalul lunii august, de la 301,158 miliarde de…

- in constructia de autostrazi Fostul presedinte Traian Basescu le atrage atentia guvernantilor romani ca nu este nevoie sa riste situatia economica a tarii si buzunarul soferului roman construind autostrazi in sistem public-privat, cand pot fi utilizate fonduri europene nerambursabile in coantum de 43,5…

- "Mai ticalosilor, avem 43,5 miliarde euro! Aflu din informatiile de la guvern ca in turneul sau in tarile arabe, dincolo de a-i invita pe seici sa are pamantul, sa mulga vaca si sa tunda oaia, Viorica i-a invitat pe seici sa puna banii pentru constructia de autostrazi in parteneriat public…

- "In momentul de fata, in Romania, prin politica de coeziune au intrat 6,4 miliarde de euro, iar, in total, impreuna cu finantarile directe, platile directe care se fac catre fermieri, 11 miliarde de euro. Am lansat linii de finantare de 25,3 miliarde de euro si sunt depuse proiecte de 33 de miliarde…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a lansat un nou atac dur la adresa Guvernului Dancila, privind incapacitatea acestuia de absorbție a fondurilor europene.România a pierdut 1,8 - 2 miliarde de euro într-un domeniu sensibil - infrastructura de…

- Comisarul european participa la Conferinta "EuroImpact - Impactul si rezultatele politicii de coeziune in Romania. Experiente cu privire la accesarea fondurilor si implementarea proiectelor finantate", care este organizata la Bucuresti de Institutul European din Romania. "Din anul 2007 pana…