Stiri pe aceeasi tema

- '4,4 miliarde de dolari, adica 2% din PIB, este suma pe care o poate pierde Romania pentru ca Iohannis incalca Constituția și nu numește miniștri interimari la Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul. Iar criza se agraveaza, pentru ca, dupa ce a dat jos un guvern funcțional, se dovedește e incapabil…

- ​Prima reacție de la vârful PSD dupa respingerea Rovanei Plumb în comisia juridica a Parlamentului European. Secretarul general al Partidului, Mihai Fifor, da vina pe opoziție pentru situație, acuzând ca reprezentanții acesteia au sabotat și „sfâșiat candidatul propriei…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a scris, pe Facebook, ca Rovana Plumb, propusa comisar european, a fost invitata la o „audiere excepționala” în Comisia Juridica a Parlamentului European ca urmare a informațiilor contradictorii din declarația sa de avere. „Rovana…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in cadrul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii. Potrivit Executivului, a fost semnat Memorandumul de ințelegere intre Guvernele Romaniei și Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Laura Codruța Kovesi a obținut majoritatea voturilor ambasadorilor din Consiliul COREPER. Fosta șefa a DNA a obținut 17 voturi din 22. ”Laura-Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror-șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candidata noastra a obținut 17 voturi…

- Rareș Bogdan: “Romania traiește pe datorie. E aberant!” “Romania traiește pe datorie. E aberant! Guvernul se imprumuta din exterior la dobanzi atronomice, iar cu salariile și pensiile incasate din aceste credite externe, populația consuma alimentele cele mai ieftine. Luate tot de-afara. Utilitațile…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan reacționeaza marți, pe Facebook, dupa ce Dancila a facut un apel catre toți europarlamentarii romani sa susțina candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. El lasa sa se ințeleaga ca Rovana Plumb ar fi un „comisar slab”, iar desemnarea acesteia…

- "Astazi, am avut placerea sa il reintalnesc pe ambasadorul Republicii Federale Germania la București, domnul Cord Meier-Klodt. Am avut astfel, prilejul sa discutam despre continuarea și consolidarea colaborarii tradiționale romano-germane, mai ales in domeniul combaterii infracțiunilor transfrontaliere…