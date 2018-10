Intreaga Europa a aflat, așadar, ca giganții din industria automobilelor germane au falsificat, ani de-a randul, testele de poluare, pagubele estimative fiind de aproape 100 de miliarde de euro. Reacțiile Comisiei Europene, in acest scandal major ce zguduie planeta pana la urma, sunt firave sau lipsesc in totalitate, in timp ce, spre exemplu, Romania e pusa la zid, saptamanal, aparand in ochii lumii drept un stat cel puțin indoielnic din punct de vedere al democrației.

Umanista Maria Grapini nu este la prima reacție oficiala de aparare a Romaniei, dar mai ales de solicitare a unei analize…