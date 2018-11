Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele de cooperare economica și comerciala post-Brexit intre Uniunea Europeana și Regatul Unit, precum și valorificarea oportunitatilor oferite de Parteneriatul Strategic bilateral romano-britanic, incheiat in 2003, au fost temele centrale in cadrul discuțiilor care au avut loc astazi, intre…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- "Intrevederea s-a desfasurat in contextul preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019, perioada in care va avea loc iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Agenda discutiilor a cuprins aspecte privitoare la stadiul cooperarii bilaterale…

- Sansele ca negocierile privind Brexit-ul sa se finalizeze cu un acord sunt afectate 'extrem de nefavorabil' de scena politica din Marea Britanie, ce ramane divizata cu numai cinci luni inainte de iesirea acesteia din Uniunea Europeana, a afirmat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe Goran Poleksic, ambasadorul agreat al Muntenegrului in Romania, pe Soren Jensen, ambasadorul agreat al Regatului Danemarcei, pe Andrew Noble, ambasadorul agreat al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, si pe Ahmed…

- Ministrul Mihai Fifor a avut, luni, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, cu care a discutat, in special, pe tema cooperarii romano-britanice in domeniul apararii, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut, luni, o intrevedere cu noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis…

- Apropiata retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar putea duce la cresterea sprijinului pentru independenta Scotiei si pentru unificarea Irlandei. Potrivit unui un studiu sociologic, realizat de institutul Deltapoll pentru asociaţia proeuropeană…