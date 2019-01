Stiri pe aceeasi tema

- Vizita lui Jean-Claude Juncker la Bucuresti, alaturi de Colegiul Comisarilor si un concert la Ateneu marcheaza, pe 10 ianuarie, preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, conform www.romania2019.eu , dedicat presedintiei romane: „Pe 10 ianuarie ceremonia de deschidere a presedintiei…

- Astfel, utilizatorii pot consulta, prin intermediul paginii, calendarul de evenimente pentru prima jumatate a anului 2019, Programul Trio-ului Romania-Finlanda-Croatia (1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2020), precum si detalii privind arhitectura institutionala a Uniunii Europene. Dupa data de 15 ianuarie…

- Klaus Iohannis nu a ascuns faptul ca exista tensiuni și divergențe cu Guvernul Romaniei, dar a dat asigurari ca in privința afacerilor europene și in pregatirea președinției rotative, lucrurile stau cu totul altfel. "Eu am divergente in foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu in domeniul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca in Parlamentul Romaniei va fi votata, in scurt timp, ultima forma a programului presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Vreau sa va asigur inca de la inceput ca Romania este pregatita pentru a prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene.…