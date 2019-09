Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA MALTA. Duje Strukan va fi ajutat de Goran Perica si Vedran Durak. Rezerva va fi Ivan Bebek. Veste TERIBILA pentru NATIONALA ROMANIEI. Anunt OFICIAL facut de UEFA ROMANIA MALTA. Meciul dintre Romania si Malta se va disputa pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti si va fi transmis…

- ROMANIA - SPANIA // FRF este sub monitorizare UEFA dupa incidentele produse de fanii romani in Malta, iar derapajele in tribune la jocul cu Spania ar putea duce la inchiderea porților la partidele vitale cu Norvegia (15 octombrie) și Suedia (15 noiembrie). Romania - Spania se joaca azi, de la ora 21:45.…

- Ciprian Marica, 33 de ani, autorul golului ultimei victorii a naționalei contra Spaniei, a vorbit in Marca despre șansele de calificare la Euro: „Romania e datoare fanilor pentru dezamagirile din ultimii ani. Un punct ne-ar ajuta”. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala,…

- Selecționerul Cosmin Contra a confirmat Gazeta Sporturilor din 23 august, care a scris ca George Țucudean vrea sa ia o pauza de la fotbal, din cauza problemelor medicale. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat lista finala a stranierilor convocati pentru partidele echipei nationale cu Spania si Malta, din preliminariile EURO 2020. Pe 5 septembrie, pe Arena Nationala, Romania va juca impotriva liderului grupei, Spania, iar pe 8 septembrie va intalni Malta, la Ploiesti.…

- Echipa naționala joaca in preliminariile EURO 2020, contra Suediei, pe Arena Naționala. Partida se va juca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Pana atunci insa, „tricolorii" mai au de disputat patru partide: Romania - Spania (5 septembrie, ora 21:45, Arena Naționala) Romania - Malta (8 septembrie, ora…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, luni, dupa victoria cu Malta, ca este nemultumit de accidentarea fundasului Ionut Nedelcearu, de cartonasul rosu primit de fundasul dreapta Alexandru Chipciu si de jocul echipei din finalul primei reprize. "Contam pe cel putin patru puncte din aceasta dubla. Chiar…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. Tot in Grupa F, Insulele Feroe – Norvegia 0-2 si Spania – Suedia 3-0. „Tricolorii” au deschis scorul rapid prin Pușcaș (7). Tot atacantul care joaca in Italia a majorat diferența (29). Chipciu (34) a prins…