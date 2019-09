Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala intalneste in aceasta seara, de la ora 19.00, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, selectionata Maltei, in etapa a sasea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020, potrivit NEWS.ro.Ambele reprezentative vin dupa infrangeri in etapa a cincea, in urma cu trei…

- ROMANIA-SPANIA 1-2. "Sanse de calificare inca mai sunt, trebuie sa castigam meciurile cu Norvegia si Suedia de acasa. Ratarile din ultimele minute sunt dureroase, dar si ei puteau sa marcheze mai mult. In repriza a doua am simtit ca putem reveni, mai ales dupa golul lui Andone, dar asta este fotbalul.…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax.Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0…

- Astazi se disputa a cincea etapa din preliminariile pentru Campionatul European din 2020. Primul joc incepe la ora 19:00, iar celelalte opt partide debuteaza de la 21:45. Tot azi se joaca și meciurile din Grupa F, unde se afla și Romania. Astfel, Insulele Ferore vor da piept cu Suedia, iar Malta se…

- ​Nationala de handbal feminin Under-19 a României a ratat, miercuri, calificarea în semifinalele Campionatului European din Ungaria, dupa ce a fost învinsa de reprezentativa tarii gazda, cu scorul de 31-21 (12-11), în grupa principala II a competitiei, informeaza News.ro.Dupa…

- Echipa naționala joaca in preliminariile EURO 2020, contra Suediei, pe Arena Naționala. Partida se va juca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Pana atunci insa, „tricolorii" mai au de disputat patru partide: Romania - Spania (5 septembrie, ora 21:45, Arena Naționala) Romania - Malta (8 septembrie, ora…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. Tot in Grupa F, Insulele Feroe – Norvegia 0-2 si Spania – Suedia 3-0. „Tricolorii” au deschis scorul rapid prin Pușcaș (7). Tot atacantul care joaca in Italia a majorat diferența (29). Chipciu (34) a prins…

- MALTA ROMANIA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV EURO 2020. MALTA ROMANIA, meci din preliminariile pentru EURO 2020, se joaca, luni, de la ora 21:45, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. MALTA si ROMANIA fac poarte din GRUPA F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia si Insulele Feroe.