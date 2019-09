ROMÂNIA - MALTA // Dragoș Grigore s-a accidentat! A ieșit din calcule pentru diseară Dragoș Grigore, 33 de ani, a suferit o contuzie musculara la nivelul coapsei drepte in timpul partidei de joi contra Spaniei 1-2. Pentru a nu risca o agravare a acestei probleme, staff-ul tehnic al naționalei impreuna cu cel medical au hotarat ca fotbalistul lui Ludogoreț sa fie menajat pentru partida cu Malta, de azi, informeaza FRF.ro. Romania - Malta se joaca azi, de la ora 19:00, la Ploiești, liveTEXT pe GSP. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

