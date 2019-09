Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins Malta, duminica seara, cu scorul de 1-0, intr-un meci despre care selecționerul Cosmin Contra a anunțat ca va fi foarte ofensiv. Singurul gol al partidei a fost inscris de George Pușcaș. Au fost și doua goluri anulate, cate unul pentru fiecare echipa.

- Selecționerul Cosmin Contra a vorbit la conferința de presa dupa victoria Romaniei in fața Maltei, 1-0, despre golul cu capul al lui George Pușcaș pe care nu l-a vazut. „Eram intors la golul lui Pușcaș, nu l-am vazut. Chiar voiam sa spun ceva unui secund și nu am vazut golul”, a marturisit Cosmin Contra…

- Alexandru Chipciu (30 de ani) nu e mulțumit de prestația „tricolorilor” din victoria cu Malta, scor 1-0, dar crede in continuare in calificarea la Euro 2020. „Sincer, și noi ne așteptam la un scor mai mare. Bine ca am caștigat. Suporterii ne-au susținut pana la final. E un lucru extraordinar de mare.…

- Gary Lineker (58 de ani), fost mare atacant englez, actualmente analist BBC, a fost impresionat de prestația lui George Pușcaș (23 de ani) din meciul pierdut de Romania cu Spania, 1-2. George Pușcaș a fost un permanent pericol pentru defensiva condusa de Sergio Ramos. Atacantul lui Reading a pasat…

- ROMANIA - SPANIA // Cosmin Contra și George Pușcaș au vorbit inaintea dublei cu Spania și Malta din preliminariile EURO 2020. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie, de la 19:00. Ambele…

- CS Universitatea Craiova este aproape sa-l transfere pe fundașul Diogo Verdasca (22 de ani), fundașul central al celor de la Real Zaragoza, formație din liga a doua spaniola. „Verdasca ramane pentru moment alaturi de restul lotului, dar fundasul central portughez nu va mai ramane la Zaragoza. Transferul…

- Alex Chipciu a incheiat sezonul fotbalistic pe o panta ascendenta. Eliminarea din meciul Malta - Romania, scor 0-4, este singurul lucru care ii umbrește fericirea, transmite Mediafax.Folosit pe postul de fundaș de selecționerul Cosmin Contra in "dubla" tricolorilor din preliminariile EURO…

- Romania s-a impus cu scorul de 4-0 in fața Maltei, in cadrul preliminariilor pentru EURO 2020, iar Gabi Balint s-a declarat impresionat de George Pușcaș (23 de ani). Atacantul lui Palermo a inscris primele doua goluri ale „tricolorilor" și l-a cucerit pe Balint. Totodata, fostul mare fotbalist a laudat…