Stiri pe aceeasi tema

- Participantii la protest s-au adunat, sambata seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, avand steaguri ale UE si tricolore, dar si un banner cu mesajul „Anul 101. Romania europeana fara corupti la putere". Cornel Vilcu, unul dintre protestatari, a declarat ca actiunea semnalizeaza faptul ca nici…

- O persoana din trei (29,8%) din Romania nu-și poate permite o mașina, mult peste media europeana de 7%, procentul situandu-ne pe ultimul loc in uniune, arata datele pentru anul 2017 ale Eurostat. Procentul a scazut, totuși, in Romania, de la 33% in 2016. Inaintea Romaniei se afla Bulgaria…

- Preturile din Romania sunt la aproape jumatate fata de media Uniunii Europene. Cu toate acestea, avem si produse pentru care platim la fel de mult ca europenii: lactate si oua, aparate de uz casnic, imbracaminte si incaltaminte. In schimb, avem cele...

- Consumul de paine, in Romania, a scazut in ultimul deceniu, de la 92 kilograme pe locuitor intr-un an la putin peste 82 kilograme in prezent, dar inca se mentine peste media europeana de 78 kg/locuitor/an, conform celui mai recent studiu de piata...

- Un sfert dintre copiii din Romania abandoneaza scoala pana in clasa a XII-a iar principalul motiv este ca metodele de predare sunt de pe vremea bunicilor, fara nicio legatura cu lumea inconjuratoare, iar elevii nu gasesc nicio atractie in scoala, a declarat, marti, Mariuca Talpes, reprezentant al Coalitiei…

- Oficialii Consiliului Concurentei desfasoara o analiza complexa a pietei de carburanti din Romania. Unul dintre principalele obiective ale investigatiei este de a afla cum se formeaza pretul la pompa al benzinei si motorinei.

- Intre București și celelalte zone ale țarii se casca o prapastie tot mai mare. Capitala se situeaza mult peste medie și crește intr-un ritm alert, lasand in urma multe regiuni din țari precum Italia, Portugalia, Spania, Marea Britanie.