- Meteorologii anunța zile caniculare in toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari de vreme extrema, cu temperaturi ce vor depași 37 de grade Celsius, iar in aer disconfortul termic va fi accentuat, resimțindu-se peste 40.

- Romania se va topi la peste 37 de grade Celsius. Ne așteapta patru zile toride in toata țara. Meteorologii au emis, joi, 8 august, o informare, potrivit careia, pana duminica, se vor inregistra temperaturi maxime care vor depași frecvent 35 de grade C, iar in sudul țarii valorile vor sari de 37 de grade…

- Val de caldura tropicala in București și in mai multe zone din țara, anunța meteorologii pentru urmatoarele zile. Aerul va devein irespirabil, in special in a doua parte a zilei de duminica. Meteorologii anunța pentru Capitala temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius la umbra, iar in sud-estul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade Celsius s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, anunta Institutul de Geofizica din SUA (USGS). Autoritatile din Statele Unite au anuntat ca au fost inregistrate mai…

- ANM avertizeaza: azi se instaleaza canicula in toata tara! ITU va depasi pragul critic de 80 de unitati. Meteorologii au facut public un avertisment in legatura cu temperaturile care se vor inregistra in Romania incepand de azi, 2 iulie. Potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind temperaturile ridicate, intre 35 si 37 de grade Celsius, de luni si marti, cand indicele de confort termic va depasi pragul critic de 80 de unitati. Potrivit ANM, luni, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, local…

- Valul de aer canicular ajunge și in țara noastra, dupa ce toata Europa fierbe la temperaturi de 40 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de canicula, valabila la nivelul intregii tari in zilele de 1 si 2 iulie.

- Vremea ramane calduroasa duminica, in Bucuresti, cu temperaturi de 32-33 grade Celsius si disconfort termic ridicat, insa vor fi si perioade de instabilitate atmosferica mai ales dupa-amiaza si spre seara, a declarat, duminica, meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM),…