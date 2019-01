România, lovită de precipitaţii. Unde se anunţă PRĂPĂD, în ce regiuni temperaturile cresc anormal Conform estimarilor, in aceasta saptamana, pana pe data de 4 februarie, temperaturile inregistrate se vor situa peste normele perioadei, cu o abatere pozitiva mai accentuata in extremitatea sudica si sud-estica a teritoriului. In acelasi timp, cantitatile de precipitatii vor fi local excedentare in regiunile central-sudice si in extremitatea vestica si nord-vestica a tarii. In sud, sud-est si nord-est, regimul pluviometric va fi usor deficitar, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal pentru aceasta perioada. De asemenea, in saptamana 4 - 11 februarie, valorile termice vor fi mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

