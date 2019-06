Stiri pe aceeasi tema

- Vremea este la extreme in Romania, de la temperaturi de pana la 40 de grade Celsius, la ploi torențiale in doar cateva ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe județe din țara.

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 iunie, ora 12 – 17 iunie, ora 23 Fenomene vizate: manifestari de Post-ul COD GALBEN pana la ora 23:00. Meteorologii anunța averse torențiale, vijelii și grindina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meteorologii au emis, sambata, o atentionare cod galben de ploi torentiale, in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea, Oltenia, Crisana, Maramures si la munte. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o avertizare de vreme rea. In intervalul 08 iunie, ora 10 – 11 iunie, ora 23, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi seara, o avertizare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabila pana vineri la ora 6.00, anunța MEDIAFAX.Meteorologii avertizeaza ca incepand de joi, ora 22.00, pana vineri la ora 6.00,…

- Meteorologii au actualizat sambata prognoza pentru municipiul Bucuresti, avertizand ca in urmatoarele zile se vor semnala ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, temperaturile minime situandu-se intre 15 - 17 grade Celsius, iar cele maxime intre 24 si 28 de grade Celsius, relateaza…

- Codul galben de ploi torențaile, vijelii, descarcari electrice și grindina a fost extins, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Doar cateva judete din tara raman in afara ariei de manifestare a fenomenelor periculoase.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi torentiale, vijelii și grindina, valabila in cea mai mare parte a țarii de joi, ora 10.00, pana duminica, ora 10.00. De asemenea, pana vineri dimineața, 12 județe vor fi sub cod galben de ploi, vijelii și grindina. Incepand de…