Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile vor atinge, in cursul zilei de luni, valori caniculare, iar cele mai ridicate valori vor fi inregistrate in Lunca Dunarii, Oltenia și Muntenia. Meteorologii anunța ca marți, temperaturile o sa scada, ca apoi sa se apropie de cele normale pentru aceasta perioada.Meteorologul de…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi mai racoroasa decat normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor incadra intre 21 și 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil iar in jumatatea de sud a tarii dar si in centru si Moldova se vor semnala furtuni puternice si caderi de grindina. In Dobrogea si sud-estul…

- ANM avertizeaza: azi se instaleaza canicula in toata tara! ITU va depasi pragul critic de 80 de unitati. Meteorologii au facut public un avertisment in legatura cu temperaturile care se vor inregistra in Romania incepand de azi, 2 iulie. Potrivit reprezentanților Administrației Naționale de Meteorologie…

- Urmatoarele zile vor aduce temperaturi caniculare in Romania, in special in zonele din vestul și din sudul țarii, precum și in județele din Moldova, intrucat un val de aer saharian va ajunge aici.

- Vremea se schimba radical, dupa mai bine de o luna de ploi și fenomene extreme. Meteorologii au publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 10 - 23 iunie 2019. Specialistii avertizeaza ca, din cauza miditatii foarte ridicate, se vor resimti peste 40 de grade Celsius la umbra. Potrivit…

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii și Campia Baraganului, potrivit Cancan. Meteorologii anunța ca ploile ne vor ocoli in urmatoarele…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in cea mai mare parte a țarii in zilele de 25 și 26 mai. In mai multe regiuni sunt așteptate furtuni cu tunete, fulgere și caderi de grindina. Pentru sambata meteorologii anunța ca vremea va fi instabila in Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Muntenia,…

- Vremea se va ameliora ca aspect, cateva averse slabe de ploaie urmand sa mai cada local doar in regiunile din sud și sud-est. Vantul va sufla moderat in jumatatea vestica a țarii și slab pana la moderat in rest.Pepiniera Fratiei Musulmane descoperita in mijlocul Europei: Gradinita care ii…