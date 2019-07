Stiri pe aceeasi tema

- FURTUNA IN PSD… Se apropie alegerile prezidentiale si creste tensiunea in cel mai mare partid politic din Romania. Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat, sambata, ca fiecare organizatie din tara va avea de obtinut un scor la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie fixat, in caz contrar,…

- Traian Basescu susține ca premierul Viorica Dancila este cea mai susținuta și ca ar putea intra cu ușurința in turul doi al alegerilor prezidențiale din acest an. Fostul președinte considera ca Dancila este in masura sa devina candidatul PSD la prezidențiale. ”Dar are șanse Firea…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat duminica, la Romania TV, ca Viorica Dancila are cele mai multe șanse sa devina candidatul PSD la prezidențiale, avand in vedere susținerea din partid.Intrebat daca Dancila are șanse sa intre in turul 2 cu Iohannis, Basescu a raspuns retoric: „Dar…

- Autoritațile romane și-au facut un obicei sa boceasca dupa forța de munca, preponderent tanara, care a parasit și parasește țara in proporții alarmante. E multa ipocrizie in atitudinea asta, pentru ca vine chiar din partea celor care ar trebui sa faca din Romania o țara atractiva din punct de vedere…

- Agenția Naționala de Administrate Fiscala ( ANAF ) are mari probleme cu executarea unei hotarari definitive a justiției, veche de 5 ani. Nu este vorba de o sentința oarecare, ci de decizia intr-unul din cele mai mari cazuri de corupție din Romania: condamnarea lui Dan Voiculescu , proprietarului trustului…

- Prezent in direct la Realitatea TV, fostul consilier al premierului Viorica Dancila, Remus Borza, l-a acuzat pe Eugen Teodorovici pentru creșterea cheltuielilor bugetare.„Pe mine m-a executat premierul, dar se pare ca Orlando e mai simpatic decat mine” a declarat Remus Borza care a acuzat…

- 35.000 de studenți romani merg in strainatate Multi profesori vad in aceasta generatie de absolventi de liceu sansa unei schimbari in bine pentru Romania, dar se tem ca cei mai buni elevi nu se mai intorc de la studiile din strainatate. Mihai Melita – profesor de fizica: Daca aș fi elev… – Ați pleca?…

- Un viceprimar PSD a jignit șoferii de TIR care pleaca din Romania ca sa munceasca in strainatate. „Iau 2.000 de euro ca stau și invart de un volan” a spus Cristian Merișanu. Viceprimarul din Vulcan era suparat ca la o bursa a locurilor de munca organizata de angajatori in localitate nu s-a prezentat…