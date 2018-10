România, locul întâi la outsourcing Conform estimarilor ABSL, cea mai importanta organizație, care reprezinta sectorul de servicii de business și reunește cele mai importante companii din industrie, sectorul ofera locuri de munca pentru un numar de circa 125.000 de angajați, reprezentand aprox. 1.5% din populația activa a Romaniei. De asemenea, in baza studiului realizat de asociație, impreuna cu KPMG, se estimeaza ca industria de outsourcing a generat venituri de aproximativ 4 miliarde de euro, in 2017. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

