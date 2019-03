Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații a avut astazi o intrevedere cu Vythenis Andiukaitis, Comisar European pentru Sanatate și Siguranța Alimentara in care au fost abordate subiecte importante legate de prioritațile pe Sanatate in cadrul Președinției, precum și alocarile bugetare pe acest domeniu in viitorul…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, conduce, in perioada 24-27 februarie, o delegație a oamenilor de afaceri din Romania care vor participa la Forumul economic algeriano-roman.

- Romania ramane cel mai important partener comercial al Republicii Moldova. Anul trecut, volumul comertului bilateral dintre cele doua state a atins cifre istorice, ajungand la doua miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate la Forumul de Afaceri Republica Moldova-Romania, desfasurat in capitala…

- Romania ar trebui sa priveasca foarte atent la modul inteligent in care Danemarca si-a reformat sistemul energetic. Desi importa electricitate si exporta gaze naturale, danezii au gasit solutiile perfecte pentru a-si intari securitatea energetica.

- Pentru prima data in ultimii 25 de ani, un ministru cubanez s-a deplasat la forumul economic mondial de la Davos pentru a discuta cu elita capitalismului mondial despre oportunitatile de business, un nou semnal al transformarii regimului comunist fondat de Fidel Castro, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- "Astazi am avut trei intrevederi foarte bune cu domnul Taro Kono, ministrul afacerilor externe din Japonia, cu domnul Tudor Ulianovschi, ministrul afacerilor externe si integrarii europene din Republica Moldova, și cu doamna Chrystia Freeland, ministrul afacerilor externe din Canada, carora le-am…

- Un studiu realizat de Centrul pentru Studiul Democratiei (CSD) arata faptul ca 23% dintre gospodariile din Romania sunt afectate de saracia energetica, adica intampina dificultati in a-si asigura nevoia de energie la costuri accesibile. In cifre absolute, acest lucru inseamna 1.732.257 de…

- Discuția celor doi oficiali s-a axat pe ridicarea relațiilor dintre Uniunea Europeana și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la nivel de parteneriat strategic. In context, Cristea a dat asigurari privind sprijinul Romaniei, ca stat membru ce deține președinția rotativa a Consiliului…