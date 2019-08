Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Muntenegru cu scorul de 16-6 (6-1, 2-1, 4-3, 4-1), marti, in ultimul sau meci din Grupa B a Campionatului European de polo pe apa pentru juniori de la Tbilisi.

- Selectionata Romaniei a fost surclasata de echipa Greciei cu scorul de 11-1 (1-1, 4-0, 0-0, 6-0), luni dimineata, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de polo pe apa pentru juniori de la Tbilisi.

- Selectionata Romaniei va juca pentru locurile 9-12 la Campionatul European de handbal feminin Under-17 de la Celje (Slovenia), dupa ce a invins formatia Spaniei, miercuri, cu scorul de 28-22 (12-11), in Grupa a 4-a.

- Selectionata Romaniei a ratat calificarea in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin Under-17 de la Celje (Slovenia), dupa ce a fost invinsa, vineri, de Slovacia cu scorul de 31-30 (16-17).

- Selectionata Romaniei s-a calificat in premiera in semifinalele unui Campionatul European de fotbal Under-21, dar a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia Frantei, 0-0, luni seara, in Grupa C a turneului din Italia si San Marino,…

- Petre Apostol Ieri, in al doilea meci din grupa A de la Campionatele Mondiale de Popice, la feminin, echipa Romaniei a evoluat in compania vicecampioanei de la editia precedenta, Croatia. Intrecerea mondiala pe echipe a ajuns la editia a VIII-a, care se desfasoara la Rokycany, in Cehia. In lotul national…