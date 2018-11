Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul fotbalist Ianis Hagi, capitanul FC Viitorul, a debutat la echipa nasionala de seniori a Romaniei, in partida dintre Romania si Lituania, din Liga Natiunilor, scor 3 0, pentru selectionata tricolora Puscas 7, Keseru 47, Stanciu 65 .Jucatorul de 20 de ani, fiu al lui Gica Hagi, a intrat pe teren…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei disputa ultimele doua meciuri din Liga Natiunilor. Sambata, 17 noiembrie, de la ora 21.45 in direct la Pro TV , tricolorii vor juca la Ploiesti, pe stadionul "Ilie Oana", fara spectatori, in fata Lituaniei. Apoi, marti, 20 noiembrie, de la ora locala 20.45 21.45…

- FC Viitorul profita de actiunile echipelor nationale de seniori si tineret pentru a-si masura fortele cu Ludogorets Razgrad, astazi, de la ora 13.00, pe terenul campioanei Bulgariei, intr-un duel amical. Pentru acest meci, conducerea tehnica a echipei constanțene nu va avea la dispoziție șase jucatori…

- Convocat in premiera la echipa nationala de seniori a Romaniei, pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru, Ianis Hagi, capitanul FC Viitorul, se pregateste in aceste zile sub tricolor, asteptandu si debutul la prima reprezentativa.In varsta de 20 de ani, Ianis ar debuta la prima echipa a Romaniei la…

- ROMANIA-LITUANIA LIVE LIGA NATIUNILOR. De la ședința de pregatire a lipsit doar Andrei Ivan, care s-a prezentat la lot cu o accidentare suferita la echipa de club. In urma examenului RMN, staff-ul medical a constatat ca jucatorul este indisponibil pentru cele doua jocuri din Liga Națiunilor, contra…

- Reprezentativa Romaniei va disputa pe 17, respectiv 20 noiembrie, ultimele doua partide din grupele Ligii Natiunilor, contra Lituaniei si Muntenegrului, informeaza FRF.ro. Romania ndash; Lituania, 17 noiembrie, ora 21:45, stadion "Ilie Oana", Ploiesti ndash; LIVE la PRO TVMuntenegru ndash; Romania,…

- Hagi, din nou în echipa nationala. Ianis Hagi, 20 de ani, a fost convocat în premiera de Cosmin Contra în lotul nationalei mari, pentru partidele cu Lituania si Muntenegru din Liga Natiunilor!

- La 19 ani, Ianis Hagi a reusit prima performanta importanta a carierei, calificarea alaturi de Romania U21 la EURO 2019, iar succesul l-a adus in atentia presei internationale. Printre cei care au remarcat talentul lui Hagi Jr. se numara si spaniolii de la AS, care-i fac o descriere...