- George Puscas a marcat primul gol din cariera in tricoul Romaniei in minutul 7 dupa o pasa primita de la Chipciu. Claudiu Keseru a marcat in minutul 47. Golul de 3-0 a venit din piciorul lui Nicolae Stanciu, in minutul 65. Cel mai asteptat moment al serii a venit in minutul 67, imediat dupa golul de…

- Romania joaca azi, de la ora 21:45, contra Lituaniei, intr-un meci din Liga Națiunilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a asistat la ultimele antrenamente ale naționalei lui Cosmin Contra și i-a laudat pe atacanți, in special pe Claudiu…

- Romania joaca sambata, la Ploiești, de la ora 21:45, cu porțile inchise, contra Lituaniei, in Liga Națiunilor. Partida este liveTEXT+FOTO pe GSP.RO și in direct pe ProTV. George Pușcaș, 22 de ani, are 14 goluri in 21 de meciuri la U21, iar acum a fost chemat de Contra pentru "dubla" cu Lituania și…

- Dinamo și FCSB joaca duminica, de la ora 21:00. In lotul Romaniei anuntat vineri de selecționerul Cosmin Contra pentru "dubla" cu Lituania si Muntenegru, dintre cei 9 jucatori din Liga 1, FCSB il are pe Benzar, iar de la Dinamo nu e nimeni. Derby de Romania isi pierde din anvergura. ...

- Romania va juca joi, la Vilnius, impotriva Lituaniei in cadrul etapei cu numarul trei din Liga Natiunlor. Convocat de Cosmin Contra pentru dubla cu Lituania si Serbia, Nicolae Stanciu spune lucrurilor pe nume, si crede ca tricolorii sunt mai buni decat selectionata ce ocupa ultima...

- "Tricolorii" lui Cosmin Contra au ajuns astazi la Vilnius, pentru infruntarea cu Lituania din Liga Națiunilor. Lituania - Romania, in etapa a treia din Liga Națiunilor, e joi, de la 21:45, in direct pe Pro TV și liveTEXT pe GSP.ro. Naționala a ajuns astazi, in jurul orei 19:30, la Vilnius. "Tricolorii"…

- Muntenegru a invins Lituania, scor 2-0, in Liga Natiunilor, in grupa din care face parte si RomaniaReprezentativa Muntenegrului a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, selectionata Lituaniei, in etapa a doua a Grupei 4 a Seriei C din cadrul Ligii Natiunilor, din care face parte…

- Romania a debutat in Liga Natiunilor cu o remiza dezamagitoare, 0-0, la Ploiesti cu Muntenegru. In celalalt meci al grupei, Serbia a invins Lituania, in deplasare, scor 1-0. Diseara (ora 21.45, Pro TV), Romania va intalni Serbia la Belgrad, in timp ce Muntenegru va primi vizita Lituaniei.