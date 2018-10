ROMANIA LIECHTENSTEIN 4-0 UNDER 21 PRO X LIVE VIDEO STREAM ONLINE.…

ROMANIA LIECHTENSTEIN UNDER 21 PRO X LIVE VIDEO STREAM ONLINE. Meciul ROMANIA - LIECHTENSTEIN va fi arbitrat de Besfort Kasumi, ajutat de asistentii Edmond Zeqiri si Fatmir Sekiraqa, in timp ce rezerva este Genc Nuza (tosi din Kosovo). PRO X transmite, marti, de la ora 21:00, ROMANIA LIECHTENSTEIN UNDER 21 LIVE VIDEO STREAM ONLINE.

este LIVE VIDEOAICI si AICI.

78' - GOL! A marcat AD. PETRE, din cativa metri. ROMANIA - LIECHTESTEIN 4-0!



53' - Hagi a șutat de la 20 de metri, dar mingea a fost reținuta fara probleme



45' - pauza.…