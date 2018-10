Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la vot la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei este de 20,41 la suta, numarul votantilor fiind de 3.731.704 la ora 21.00, atunci cand s-au inchis urnele, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC).Referendumul este valid daca prezenta…

- Judetul Suceava este pe primul loc la prezenta la vot pentru referendumul pentru familie. Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, prezenta la vot in judetul Suceava, duminica, la ora 16:00, a fost de 23,08%. Judetul Suceava are cel mai mare procent din tara, fiind urmat de Dambovita,…

- CNN noteaza ca romanii vor merge la vot in acest weekend pentru a vota intr-un referendum privind modificarea constituției pentru a redefini casatoria ca fiind doar intre barbat și femeie, intr-o mișcare despre care oponenții susțin ca ar putea incalca legea drepturilor omului și ar agrava discriminarea…

- Sectiile de votare se redeschid duminica dimineata, incepand cu ora 7.00. Potrivit BEC, in prima zi a referendumului pentru familie prezenta la vot a inregistrat un istoric negativ fiind de doar 5,72%, in timp ce in Diaspora si-au exercitat dreptul de vot 45.797 de romani,

- ---- BEC prezența vot REFERENDUM ora 20:30 - A patra raportare a prezentei la vot este programata la ora 20:30 pentru datele colectate pana la ora 16:00. Ramaneți pe DC News! In acest articol vom publica cifrele care arata prezența la referendumul pentru familie din data de 6 octombrie…

- Referendumul pentru familie, care se va desfasura sambata si duminica, intre orele 7.00 – 21.00, are la baza initiativa cetateneasca demarata de Coalitia pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5.685.202 persoane cu drept de vot.

