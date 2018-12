Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul National de Arte "Regina Maria" isi confirma, din nou, statutul de institutie culturala de elita, elevii sai obtinand rezultate remarcabile, imbunatatind palmaresul scolii.Sambata, 24 noiembrie 2018, a avut loc, la Bacau, Festivalul International de Teatru, Muzica si Dans pentru Copii si Tineri…

- Indragitul actor Marian Ralea a ajuns, recent, pentru a doua oara in China, la Festivalul Internațional de Teatru de la Wuzhen. In calatoria sa, acesta nu a renunțat la caciula de oltean, pe care o poarta personajul sau – Vasile Boasca (Sile) in serialul “Fructul oprit” de la Antena 1.

- "Regret acest lucru atat de mult, nu-mi vine sa cred ca am facut-o", a declarat Krasimirov, referindu-se la asasinarea lui Marinova. Avocatul tanarului a cerut ca sedinta sa se tina cu usile inchise, insa tribunalul de la Ruse a respins cererea. Avocatul a venit la Krasimirov dupa ce…

- Trupul jurnalistei Viktoria Marinova (30 ani) a fost gasit batut și sufocat intr-un parc in apropiere de Dunare, in localitatea Ruse din Bulgaria, in cursul zilei de duminica. Jurnalista nu pare sa fi avut nicio șansa de salvare. O cunoscuta jurnalista din Bulgaria a fost gasita violata și ucisa, cazul…

- Chef Catalin Scarlatescu a topit zeci de kilograme și reușește sa se mențina. Celebrul bucatar și-a redus cantitațile de mancare și nu ține in frigider mancaruri tentante! Catalin cunoaște multe secrete culinare, iar mancarurile preparate de el in diverse restaurante din Capitala fac deliciul clienților.…

- Personalitate de seama a Dobrogei, director al Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta 1969 1990 , rector al Universitatii "Ovidiusldquo; Constanta 1990 1991 , primar al municipiului Constanta 1989 1990 , prefect al judetului Constanta mai 1990 noiembrie 1991 , istoricul Adrian V. Radulescu…

- Muzeul de Arta Populara Constanta marcheaza Centenarul Marii Uniri printr o serie de manifestari culturale menite sa puna in valoare specificul etnografic al spatiului dintre Dunare si Marea Neagra.Printre acestea se numara simpozionul "Memoria satului dobrogean", care se va desfasura sambata, 22 septembrie,…