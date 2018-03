Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) au revizuit, de doua ori, magnitudinea seismului inregistrat ieri la pranz in judetul Vrancea. In prima faza au precizat ca a avut 4,7 grade, apoi 4,4, pentru ca in final sa fie de 4,6 grade pe Richter. Si adancimea…

- Istvan Beke si Zsoltan Szocs se vor putea apara de aceste acuzatii pe data de 23 martie, cand vor fi audiati. Un colaborator sub acoperire al procurorilor DIICOT a fost audiat, ieri, prin videoconferinta - cu imaginea si vocea voit alterate - in procesul celor doi extremisti HVIM (n.r. - Gruparea de…

- Cutremur de 4,7 grade pe 14 martie 2018. Este cel mai puternic seism din acest an. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Nehoiu (41 km), Covasna (45 km), Slanic-Moldova (52 km), Targu Secuiesc (55 km), Odobești (56 km). Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- Tatal lui Catrinel Sandu și-a vizitat fiica in America, iar cand s-a intors a facut mai multe marturii. Parintele a spus, intre altele, ca ea nici nu se gandește sa revina in Romania, deși peste Ocean este foarte greu. „Ne iubim, ne intelegem, avem o telepatie, cea mica mi-a furat zodia, cea mare ochii,…

- Potrivit statisticilor, numarul victimelor traficului de persoane a crescut cu aproape 27% în 2017 fața de 2016. Cele mai multe victime sunt tinere care sunt ademenite cu un loc de munca în strainatate sau cu o poveste de dragoste. "Numarul victimelor traficate în vederea…

- Bataie ca in filme de Marțișor intr-un club de lux al Capitalei intre femeile controversate ale lumii mondene din Romania. In rolurile principale, celebra Bunesa și mai multe femei din brigada Secția 19, dar și Calina, nepoata lui Petre Roman.

- Pentru ca se apropie Ziua Protecției Civile din Romania, pompierii aradeni au donat sange – așa cum fac in fiecare an. “Campania pentru donare de sange, cuprinsa an de an in programul premergator Zilei Protecției Civile din Romania, s-a desfașurat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- George Becali, finanțatorul celor de la FCSB, i-a transmis un mesaj clar goalkeeper-ului Andrei Vlad și a explicat culisele transferului lui Cristi Balgradean de la Chiajna. "Vlad ramane in poarta cu Lazio, avem incredere in el. V-am spus parerea mea despre el, dovada ca am adus un portar. Am crezut…

- Mai mulți membri activi ai unei grupari criminale, care aveau roluri bine determinate și savârșeau infracțiuni grave și deosebit de grave în Republica Moldova și peste hotare, au fost documentați de catre oamenii legii. Operațiunea a fost desfașurata de catre angajații Procuraturii pentru…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Punctul de trecere a frontierei intre Romania si Serbia va fi in dreptul localitatilor Otelc (judetul Timis) si Srbski Itebej (districtul Banatul Central-Voivodina). Realizarea noului punct de trecere a granitei intre Romania si Serbia face parte din proiectului european prin care se vor lega cele doua…

- Brexitul va genera atat provocari, cat si oportunitati in contextul relatiilor comerciale bilaterale cu Regatul Unit, iar Romania trebuie sa faca toate eforturile necesare pentru consolidarea relatiei cu partenerul extern cu care inregistreaza cel mai ridicat excedent de balanta comerciala, se arata…

- Miscarea de Tineret „Urmasii lui Stefan” continua sa condamne semnarea declaratiilor de unire cu Romania, actiuni intreprinse de citeva primarii din tara, relateaza Noi.md. Astazi, 9 februarie, presedintele Miscarii de Tineret „Urmasii lui Stefan”, Dumitru Roibu, a anuntat ca a expediat demersuri catre…

- Dezvaluiri incredibile ale celei mai in forma jucatoare de tenis din Romania. Aceasta a devoalat faptul ca i s-a propus sa faca mai multe blaturi in schimbul unor sume de bani. Mihaela Buzarnescu a fost abordata pentru a tranti meciuri. Romanca ajunsa pe locul 43 in ierarhia WTA dupa un an 2017 de…

- ,,Intr-un an de zile, Romania nici macar nu a stat pe loc, in anumite domenii de activitate a facut un regres substantial”, este concluzia presedintelui organizatiei judetene a Partidului National Liberal, deputatul Cristinel Romanescu, care, alaturi de prim-vicepresedintii Erland Cocei si Ionut Iuga,…

- Tanarul de 24 de ani a ajuns sa se zbata intre viata si moarte dupa ce a fost gasit intr-o balta de sange, pe o strada din Bumbesti. Acesta a fost injunghiat de un alt tanar. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, insa Iulian a ajuns in stare grava la spital. Medicii au reusit sa-i…

- Separatism teritorial si tradare de patrie – astfel catalogheaza Federatia de Lupta Nationala „Voievod” si Miscarea de Tineret „Urmasii lui Stefan” semnarea declaratiilor simbolice de unire cu Romania de catre mai multe localitati din tara noastra, noteaza NOI.md. In cadrul unei conferinte de presa,…

- Reprezentantii principalelor publicatii mass-media din Romania, printre care se numara si ziarul Libertatea, s-au intalnit cu staff-ul de conducere al Postei Romane pentru a analiza ce trebuie schimbat astfel incat serviciile de distributie a presei sa fie imbunatatite. Reprezentantii publicatiilor…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Un ofiter in rezerva MApN arunca bomba, acuzandu-l pe cel mai haios politist din Romania ca ar face jocurile unor servicii secrete, care l-ar rasplati regeste. Un fost ofiter cu functie mare in Ministerul Apararii Nationale a lansat, ieri, o ipoteza incredibila, referitoare la postarile din ultima perioada…

- Stratul de zapada a atins 110 cm la Cota 2000 Transfagarașan și riscul de producere a avalanșelor in zona este foarte mare. Potrivit directorului Salvamont Argeș, Ion Sanduloiu, riscul de avalanșa in Munții Fagaraș este de gradul trei la altitudini peste 1.600 metri. „Este foarte posibil ca in urmatoarele…

- UPDATE Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat, luni, ca reprezentantii ministerului urmeaza sa aiba o discutie cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti dupa ce membri ai "Miscarii celor 64 de comitate" au acoperit emblema Ambasadei Romaniei la Budapesta cu drapelul secuiesc. „In…

- Artistul Stefan Szonyi, care a murit in urma cu 50 de ani, este considerat parintele picturii monumentale din Romania. A fost unul dintre cei mai apreciati pictori ai realitatii sociale din Romania.

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa comenteze concret despre tensiunile din interiorul PSD, cu o zi inainte de ședința Comitetului Executiv.Citește și: Dezvaluiri explozive ale avocatului lui Radu Mazare: Cu ajutorul cui a fugit fostul edil in Madagascar! 'Nu a fost o fuga' Deși…

- Mesajul fostului ministru al Sanatatii postat, duminica, pe Facebook, se intituleaza "Despre hotie, crima, fente si floricele" si vorbeste despre cateva "fente" care au fost aplicate de "mai-marii transplantului din Romania, cu domnul Lucan in frunte". Potrivit lui Voiculescu, fenta numarul unu a fost…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Președintele Klaus Iohannis va avea parte de multe provocari din partea oponenților sai politici in viitorul an, iar șeful PSD Liviu Dragnea va trebui sa-și negocieze funcția de șef al social democraților pe parcursul urmatoarelor 12 luni, afirma Cozmin Gușa. Consultantul politic mai susține ca premierul…

- Directorul Colegiului National de Informații si fost consilier prezidențial pe probleme de securitate naționala, Iulian Fota, spune ca Occidentul ia in calcul scenariul unui razboi, așa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste”. Citeste…

- Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, a vorbit intr-un interviu la Romania TV despre ce a insemnat anul ce se apropie de final pentru jandarmi. Colonelul a marturisit ca desi jandarmii nu recurg la violenta cand vine vorba de aplanarea conflictelor in randul protestatarilor,…

- Premierul Mihai Tudose a apreciat ca mediul si transportul sunt domeniile in care Romania inregistreaza cele mai mari intarzieri, enumerand in acest sens chestiuni precum colectarea selectiva sau autostrazile

- Iata care sunt acestea: - Eticheta de “guvernare haotica și sub presiune politica” aplicata echipei Tudose cu largul concurs al binomului toxic Dragnea-Tariceanu, va genera neincredere publica interna și externa, bulversarea fiscala si turbioanele create de lupta politica pentru subordonarea…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- La 28 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, Romania se desparte greu de metehnele trecutului comunist. Istoricul Mihai Burcea susține ca arhivele cadrelor care au lucrat in structurile de forta ale statului comunism stau insa sub lacat. Acesta a declarat pentru Jurnalistii.ro ca dosarele de cadre…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Simona Halep a organizat o seara de neuitat inainte sa plece din tara pentru turneul demonstrativ din Thailanda (23-24 decembrie)! Prima jucatoare a clasamentului WTA si-a facut de cap alaturi de membrii staff-ului, dar nu au lipsit de la eveniment nici Ilie Nastase, Irina Begu sau Alexandra Dulgheru.…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- În acest moment în România exista opt structuri specializate care efectueaza interceptari, acestea solicitând si obtinând mandate de siguranta nationala, a declarat, duminica, fostul ofiter al Serviciului

- Cosmin Olaroiu este in cautarea unei echipe care sa-i ofere un salariu pe plac, dupa despartirea de Al-Ahli Dubai. Imediat dupa despartirea de acum doua saptamani, Al-Ahli Jeddah a intrat pe fir si l-a ofertat, dar antrenorul roman le-a cerut un salariu urias: 4.5 milioane de euro. Acesta…

- Romania se desparte astazi, pentru totdeauna, de ultimul Rege care a condus tara noastra. Majestatea Sa Regele Mihai va fi inmormantat alaturi de strabunicii sai, dar si de sotie, Regina Ana.Istoricul Adrian Cioroianu a dezvaluit la TVR povestea de dragoste dintre Regele Mihai și Regina Ana.…

- Casele de pariuri pe tricourile echipelor din Liga 1 devin deja un fenomen la ordinea zilei. Acum este randul celor de la ACS Poli sa fie sponsorizati de o astfel de firma. Winner, o casa de pariuri care se afla la primul contract cu un club de fotbal de la nivelul primului esalon, a ales sa isi…

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate în state membre UE, printre care și România, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR). Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat în tari precum România,…

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate in state membre UE, intre care Romania, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR), organizatie internationala care documenteaza traficul de arme in zonele de razboi, scrie The Telegraph.