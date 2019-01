România, la un pas de declararea epidemiei de gripă. Numărul deceselor a ajuns la 35 Gripa a avut un trend crescator, cu extindere regionala in zona de sud a țarii și cu focare locale. Decesele cauzate de infecțiile respiratorii acute au fost mai multe comparativ cu cele inregistrate in saptamana precedenta, iar rata pozitivitații pentru virus gripal la cazurile testate a fost peste 60%. Numarul total de cazuri de infecții respiratorii acute inregistrat la nivel național a fost de 117.576, cu aproape 3000 de cazuri mai multe comparativ februarie 2018. Anul acesta, cele mai multe decese au avut loc in Prahova și Arad, 5 decese in fiecare judet. Pe locul 2 este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost afectate judetele Arad, Bihor, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea si Capitala.Potrivit IGSU, pompierii militari alaturi de reprezentantii autoritatilor locale si utilajele administratorului…

- aderi masive de zapada, viscol, vânt puternic au afectat 16 județe ale țarii și Bucureștiul la acest sfârșit de saptamâna, a informat duminica Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.Au fost afectate județele Arad, Bihor, Buzau, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița,…

- Fundatia eMAG si Flanco ajuta 78 de copii din satele Bistrita si Vaduri, prin intermediul programului national “Noua ne pasa”. Acesta a fost lansat in 2016 si are scopul de a asigura finanțarea pentru centre after-school in școli din comunitați rurale. In anul școlar 2018-2019, 12 școli din județele…

- Caderi masive de zapada, viscol, vant puternic au afectat 16 judete ale tarii si Bucurestiul la acest sfarsit de saptamana, a informat duminica Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Au fost afectate judetele Arad, Bihor, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Ialomita,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o avertizare cod galben de ninsoare pentru mare parte din țara, inclusiv județul Cluj. Potrivit specialiștilor, vom avea parte de ninsori insemnate cantitativ si viscol in zonele de munte. Avertizarea intra in vigoare in 14 decembrie la ora 23:00…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, avertizari cod galben de ceața pentru aproape jumatate din țara, fenomenul fiind prezent in 20 de județe și municipiul București. Izolat, din cauza ceții, vizibilitatea scade sub 50 de metri, scrie Mediafax.Potrivit ANM,…

- Potrivit ANM, pana la ora 9 este in vigoare codul galben de ceata in judetele Olt, Tulcea, Constanta, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Galati, Iasi, Bucuresti, Ialomita, Giurgiu, Prahova, Arges, Braila, Dambovita, Teleorman, Buzau, Ilfov si Calarasi. Local ceata determina reducerea vizibilitatii…

- In aceasta luna, in fiecare zi a avut loc cel putin un seism Violeta Stoica Deși la Ploiești nu au fost inregistrate pagube in urma producerii celui mai mare cutremur inregistrat in ultimii ani in Romania, seismul din noaptea de 27/28 octombrie 2018 ar trebui sa ii puna pe ganduri pe reprezentanții…