Stiri pe aceeasi tema

- Ambiția unei familii din Cajvana, ai carei membri sunt plecați la munca in Italia, de foarte mulți ani, s-a materializat luni, 19 august, prin inaugurarea unei investiții de peste 1,5 milioane de euro, acasa, in Romania de care sunt legați sufletește, chiar daca viața i-a purtat la mii de kilometri…

- Compania americana Microsoft a acceptat sa achite 25 de milioane de dolari (22,29 milioane euro) pentru solutionarea unui litigiu cu Administratia SUA privind încalcarea reglementarilor anticoruptie în vederea obtinerii unor contracte în Ungaria.Comisia SUA pentru Garantii…

- Romania a semnat, miercuri, cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) doua acorduri de imprumut, unul in valoare de 50 de milioane de euro, pentru Proiectul privind Imbunatatirea rezilientei si a raspunsului la situatii de urgenta, si al doilea, in valoare de 40 de milioane de…

- * Romania a importat, in primul trimestru al acestui an, tractoare in valoare de 171,065 milioane euro, in scadere cu 1% fata de perioada similara din 2018 (172,78 milioane euro), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. * Ministerul Finantelor Publice va modifica schemele…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a declarat ca personal si-ar dori ca presedintele Klaus Iohannis sa fie candidatul PNL la prezidentiale, insa pentru Romania posibila prezenta a sefului statului la conducerea Consiliului European ar oferi foarte multe oportunitati. „Faptul ca se vorbeste despre posibilitatea…

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate inca din luna mai, exista o posibilitate din ce in ce mai mare ca grupul Telekom sa se retraga din Romania. Indiciile unei plecari de pe piața din Romania par a fi tot mai clare. ...

- Guvernul va discuta in sedinta de miercuri un Memorandum privind o schema de sprijin de 250 de milioane de lei pentru instalarea acestor statii de incarcare, pe soselele din Romania si in orase.

- In jur de 200 de intreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de fonduri in valoare de 20 de milioane de euro in cadrul programului Orizont 2020 al UE, se arata intr-un comunicat de presa, relateaza Mediafax.BERD și UE au lansat un nou program de finanțare care sprijina investițiile in domeniul…