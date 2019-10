România, la ora de iarnă. Ora 4:00 schimbată în ora 3:00 Ora de iarna este, de fapt, ora legala oficiala standard, legata de conceptul de ora astronomica, folosita in mod normal in majoritatea tarilor sau teritoriilor, in special in emisfera nordica, acoperind calendaristic, de cele mai multe ori, perioada cuprinsa intre lunile octombrie a unui an si aprilie a anului urmator. Ora de iarna este numita astfel prin contrast cu ora de vara, al carei scop este folosirea din plin, cat mai mult timp posibil, a luminii Soarelui, prin mutarea inapoi a orei oficiale cu o ora. CFR Calatori, anunț pentru calatori CFR, anunț pentru calatori In aceste condiții, CFR… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Deoarece ceasul este dat inapoi cu o ora, duminica, 27 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an: 25 de ore. Specialiștii susțin ca avem nevoie de aproximativ o saptamana pentru a ne adapta la ora de iarna. Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic. Pot interveni dereglari hormonale, mai ales…

