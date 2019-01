Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de volei feminin a Romaniei s-a calificat dramatic la Campionatul European, dupa victoria din Bosnia &Hertegovina, scor 3-2 (25-17, 19-25, 21-25, 25-17, 15-9), printre protagonistele reprezentativei “tricolore” regasindu-se Ioana Baciu și Nneka Onyejekwe, ambele de la Volei Alba Blaj! Astfel…

- Topul celor mai bune scoli europene de afaceri a ramas aproape neschimbat fata de anul trecut, London Business School (LSB) fiind numarul unu pentru al cincilea an consecutiv, conform clasamentului realizat de publicatia britanica The Financial Times (FT). LBS continua sa beneficieze de gama…

- Campionatul European de handbal feminin a debutat aseara, cu partida dintre gazda competitiei, Franta, si campioana olimpica en-titre, Rusia, din grupa B. Astazi se joaca meciuri in grupele A (Serbia – Polonia si Danemarca – Suedia) si cealalta partida din grupa B (Muntenegru – Slovenia). Sambata,…

- Campioana mondiala la handbal feminin, Franta, a fost invinsa, joi, de campioana olimpica Rusia, cu scorul de 26-23 (11-10), in meciul de deschidere, contand pentru grupa B a Campionatului European. Vineri vor avea loc meciuri in grupele A si B, iar sambata, de ziua nationala a Romaniei, tricolorele…

- Tricolorii de la U17 si U19 isi vor afla pe 6 decembrie adversarii pentru Turul de Elita, in vederea EURO 2020, respectiv EURO 2019, informeaza site-ul FRF. Urna A: Anglia, Germania, Spania, Olanda, Franta, Italia, Belgia, Portugalia Urna B: Austria, Suedia, Serbia, Scotia, Rusia, Bosnia si Hertegovina,…

- Aproape o treime din locuințele din România au WC-ul în afara casei, adica suntem pe primul loc în Europa, conform unui sondaj realizat de Eurostat. Media europeana a locuitorilor care nu au toaleta în casa este de doar 2,4%. Procentul ajunge…