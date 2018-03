Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea baga ambasadorii in FOCURI: De unii ne putem dispensa! "Probabil…

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Presedintele Klaus Iohannis și-a anunțat sprijinul fata de mentinerea în functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cerând o analiza aprofundata din partea departamentelor de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale a documentului prin care se cere revocarea…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat aseara ca a declanșat procedura de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a evaluarii competențelor sale manageriale. Prezentul raport, insoțit de propunerea de revocare a procurorului șef, va fi transmis catre secția…

- Klaus Iohannis, la reuniunea Consiliului European din 23 februarie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 23 februarie, la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, in Belgia. Pe agenda dezbaterilor se vor afla subiecte legate de negocierile privind…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a avut astazi, 14 februarie 2018, o intalnire cu Primarul General, Gabriela Firea si primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, la sediul ministerului, unde au discutat despre dezvoltarea de programe si proiecte culturale comune…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat anul trecut la Luxemburg, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- Doborarea unui nou record mondial, un „Untold” al copiilor, Vladimir Comsa, invitat la Sarbatoarea Muzicii, o alee a centenarului și alte evenimente dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire sunt pregatite pentru anul 2018 in municipiul Alba Iulia și in județul Alba. „Este un an in care va fi un…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale la solicitarea MEDIAFAX, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful statului. O romanca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si 'situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intalnirilor vor fi abordate subiecte legate de pregatirea…

- Incinta Palatului Cotroceni a fost luminata, aseara, in culorile tricolorului rosu, galben si albastru, cu prilejul sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor de la 1859. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, cu aceasta ocazie, ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn la unitate si coeziune…

- Demnitari huiduiți in timpul manifestarilor de 24 ianuarie, la Iași. Sute de oameni, caer au venit miercuri, in Piața Unirii, au huiduit discursul susținut de Maricel Popa, președintele Consiliului Județean. Spiritele s-au incins și in timp ce consilierul prezidențial Andrei Muraru citea mesajul președintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Va fi sedinta de grad zero maine, 23 ianuarie, la Palatul Cotroceni! Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit unui anunt al Administratiei…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 19 ianuarie, mai multe decrete de eliberare din functie a unor judecatori, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale.Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Buzau a doamnei Filofteia Musetescu, ca…

- Viorica Dancila, premierul desemnat sa ii ia locul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene. “Astept sa avem votul in Parlament, pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca este necesara o mai buna clarificare a contributiei politicilor publice in fructificarea potentialului uman, in principal prin educatie si dezvoltare culturala, aratand ca o "treime dintre romani nu citesc anual nici macar o carte, iar limba romana…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- 'Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca in Constitutie sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite. (...) In ceea ce priveste autonomia exista autonomie locala (...), este un principiu prevazut in Constitutie, numai ca aceasta autonomie locala nu se aplica pe criteriul etnic. In ceea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 5 ianuarie a.c., o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma. Discuția a vizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre Romania și Statul Israel, respectiv evoluțiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de rezolutie la nivelul Adunarii Generale a ONU pe aceasta…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului pentru anul 2018, dar intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale trage un semnal de alarma și arata ca exista riscuri semnificative pentru Romania, care ar putea ieși din ținta de deficit bugetar asumat de 3%. Citește și: ALERTA…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, potrivit unui anunț publicat pe pagina Administrației Prezidențiale. Senatul a adoptat la sfarșitul lunii octombrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale, care precizeaza ca Romania se asteapta ca aranjamentele convenite in cadrul primei etape de negociere sa fie implementate rapid si integral.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat vineri la Summitul Euro in format extins de la Bruxelles, context in care a reiterat angajamentul Romaniei de a adera la zona euro cat mai curand posibil. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, discutiile din cadrul reuniunii s-au concentrat…