România, la Bruxelles. Cioloș: Nu respectă niște angajamente ”Țara asta trebuie guvernata de oameni care chiar vor sa o dezvolte, iar daca oamenii aceia sunt de buna credința și au obiective clare, atunci culoarea politica nu prea mai conteaza”, a spus Dacian Cioloș la Romania 9. Tot el a vorbit și despre cum este vazuta țara noastra la Bruxelles. ”Romania este respectata la Bruxelles. Și romanii sunt respectați. Oficialii de la Comisia Europeana, dl. Timmermans a spus ca el nu au adus critici poporului roman, ci celor care guverneaza acuma Romania și nu-și tin promisiunile. Acolo nu se pune problema cum este vazuta Romania. Romania este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

