Romania isi propune sa exporte bunuri de peste un miliard de euro in China, in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, promoveaza Romania ca destinație profitabila de afaceri in cadrul unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Republica Socialista Vietnam in perioada 22-23 octombrie a.c., la invitația omologului sau Tran Tuan Anh, ministrul…

- Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, promoveaza Romania ca destinație profitabila de afaceri in cadrul unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Republica Socialista Vietnam in perioada 22-23 octombrie, la invitația omologului sau Tran Tuan Anh, ministrul…

- Cresterea exporturilor romanesti, echilibrarea balantei comerciale si dezvoltarea investitiilor companiilor turcesti in Romania au fost principalele teme abordate in discutiile bilaterale de la Ankara ale ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Stefan - Radu Oprea. Conform…

- Creșterea exporturilor romanești, echilibrarea balanței comerciale și dezvoltarea investițiilor companiilor turcești in Romania au fost principalele teme abordate in discuțiile bilaterale de la Ankara de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.Ministrul…

- Creșterea exporturilor romanești, echilibrarea balanței comerciale și dezvoltarea investițiilor companiilor turcești in Romania au fost principalele teme abordate in discuțiile bilaterale de la Ankara de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Ministrul Oprea…

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Roberto Carvalho de Azevedo, directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), au agreat organizarea unei conferințe pe teme de antreprenoriat, la Geneva, sub egida Președinției Consiliului Uniunii Europene,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, va propune Ministerului de Finante si Guvernului reducerea TVA pentru mestesugarii si artizanii care ajuta la pastrarea traditiei autentice. El a participat, vineri dimineata, la deschiderea Targului National de Mestesugari…

- Câștigatorii din programul Start-Up Nation 2017 mai au la dispoziție mai puțin de o luna pentru a solicita banii de la stat, în condițiile în care termenul-limita, 29 septembrie, nu va fi prelungit, se arata într-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț…