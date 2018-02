Stiri pe aceeasi tema

- Benzina a depașit prețul de 6 lei. Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru, in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. ANALIZA | Petrolul a ajuns la 70 de dolari pe baril. Plinul de benzina,…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Gigi Becali a agitat spiritele la CFR Cluj, dupa ce a anunțat ca este interesat de Giedrius Arlauskis. ”Mie-mi place Arlauskis, dar sa vedem daca-i vom înnebuni pe cei de la CFR. Daca-l iau, e titular", a transmis latifundiarul, marti, la ProX. CFR…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Salina Turda din judetul Cluj a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, transmite corespondentul Mediafax.

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- Ciprian Bogdan, vicepreședinte PNL Timiș, propune sa se organizeze un concurs național, la toate spitalele din țara, cel puțin o data pe an, in aceeași data. „O problema care ii face pe medici sa plece – aveam in 2016 un deficit de 13.000 de cadre medicale – este și faptul ca ai…

- Europa va monitoriza in timp real atragerea banilor de catre autoritați Comisia Europeana (CE) a lansat un instrument destinat dezvoltarii competențelor angajaților din administrația publica ce se ocupa de gestionarea Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) și a Fondului de Coeziune. Pentru…

- Mai mulți macaragii s-au mobilizat, pe Facebook, dupa ce a citit reportajul din Libertatea despre cantina sociala din Negrenii de Sus, județul Teleorman, și au mers cu daruri inainte de Craciun la copiii care au nevoie de cele mai simple lucruri: imbracaminte, jucarii și dulciuri. O caruța plina cu…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Marius Sumudica a sarit in apararea lui Mircea Lucescu. Intr-un interviu acordat celor de la beIN Sports, Sumi spune ca "Il Luce" nu poate face minuni si ca are nevoie de timp pentru a realiza lucruri bune la nationala Turciei. Campionul Romaniei cu Astra stie cand ar putea fi demis Lucescu.…

- Romania va detine presedintia Strategiei UE pentru regiunea Dunarii in anul 2019, in acelasi an in care tara noastra se va afla si la conducerea presedintiei Consiliului UE, a afirmat joi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, anunta Agerpres."Romania a reusit obtinerea…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- In primul episod al serialului ,, Romani pana la moarte ” mergem in Botoșani, unul dintre cele mai sarace județe din Romania, de unde mii de oameni pleaca anual la munca peste hotare. Printre ei s-a numarat și Edy. Un telefon primit la miezul nopții i-a anunțat pe unchiul și matușa lui, cele mai apropiate…

- "O EXPLICATIE NECESARA Știți cum m-am gandit sa sintetizez proiectul meu de lege cu plafonarea dobanzilor IFN-urilor și bancilor? #vreauotaracaafara suna bine, nu? Atunci, hai sa #vreauuncreditcaafara ! Daca renunțam la hastaguri, ramane fondul problemei. De ce dobanzile in Romania…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei primește de la ora 19 replica Franței, in ultima etapa a fazei grupelor de la Campionatul Mondial care se desfașoara in Germania. Romania este virtual calificata in faza optimilor de finala, chiar din fotoliul de lider al grupei A, dupa ce Franța și Spania au…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov a caștigat o noua finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). De aceasta data, cu 92,67 puncte din 100 puncte, a fost obținuta o finanțare de 74.800 lei pe aria culturala ,,Proiecte de Tip Festival/cu Caracter Repetitiv” pentru Festivalul Internațional…

- Romania a ajuns la a patra victorie la Campionatul Mondial din tot atatea partide, dupa 27-24 cu Angola, un obiectiv la care nici tricolorele parca nu au indraznit sa viseze inainte de a ajunge in Germania. Inclusiv Eliza Buceschi a recunoscut ca nu se astepta la un asemenea scenariu. Coordonatorul…

- Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem, informeaza Mediafax. Baza militara…

- Radu Voina, fostul selecționer al naționalei feminine de handbal, a comentat parcursul de pana acum al "tricolorelor" de la Mondialul din Germania, care s-au calificat deja in optimile de finala ale competiției. "Suntem in grafic, se pare ca este bine sa pleci cu capul plecat, dar sa ai ambiții pe teren.…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a reusit o victorie, 19-17 (9-7) cu Spania, marti seara, la Trier, in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Romania a urcat pe primul loc in grupa dupa aceasta frumoasa victorie si si-a asigurat calificarea in optimile de finala ale competitiei. Echipa…

- Povestea incredibila a portarului naționalei de handbal feminin, Iulia Dumanska, spusa de soții Marta, antrenorii care au adus-o la Baia Mare și au considerat-o fata lor. Erou in meciul cu Spania, 19-17, cand efectiv a inchis poarta, Iulia Dumanska, goalkeeperul de doar 20 de ani, are o poveste incredibila.…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a reușit o victorie foarte importanta, 19-17 (9-7) cu Spania, la Trier, in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Romania a urcat pe primul loc in grupa dupa acest succes, asigurandu-și calificarea in optimile de finala ale competiției. In celelalte meciuri…

- Romania a caștigat meciul cu Spania, din grupele Campionatului Mondial de Handbal feminin, 19-17 și s-a calificat matematic in optimile turneului din Germania. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala Romaniei*…

- Crina Pintea, pivotul echipei naționale de handbal, a comentat victoria extrem de importanta reușita de "tricolore" in fața Spaniei, scor 19-17, intr-un meci contand pentru grupa A de la Campionatul Mondial din Germania. "Sunt foarte mandra de echipa mea. Nu ne-am dat batute, iar asta e foarte important…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei sustine asta seara, de la ora 21:30, al treilea sau joc de la Campionatul Mondial din Germania, in compania echipei Spaniei. Cele doua reprezentative au maximum de puncte dupa primele doua meciuri, imparțindu-și locurile 1-2 in grupa de la Trier. Romania si Spania…

- Ramona Farcau și Paula Ungureanu, doua dintre cele mai importante jucatoare de handbal din istoria Romaniei, au vorbit pentru GSP.ro despre meciul pe care naționala noastra il are in aceasta seara cu Spania, la Campionatul Mondial din Germania. - Ramona, cum vezi meciul de diseara cu Spania? Suntem…

- Cristina Neagu, Melinda Geiger, Aneta Udristoiu, Valentina Ardean-Elisei si preparatorul fizic, Stefan Ciuntu, au demonstrat ca pot schimba in orice moment sportul. Romania infrunta maine Spania, in a 3-lea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. Partida poate fi urmarita in…

- Romania și Spania se vor duela marți, ora 21:30, in grupele Campionatului Mondial de Handbal feminin. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri despre naționala…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele nu…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins formația Paraguayului cu scorul de 29-17 (16-7), sambata, la Trier, in primul sau meci din Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: (c) FRH — Federația Româna de Handbal Official / Facebook Diferența…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Cu o recolta de 54,2 milioane de tone, Franta ramane cel mai mare producator de cereale din UE, desi productia a scazut cu 25,4% comparativ cu 2015. Franta este urmata de Germania (45,4 milioane de tone de cereale recoltate), Polonia (29,8 milioane de tone), Spania (24,1 milioane de tone),…

- Moldovenii care muncesc legal în Turcia vor putea beneficia de pensii, potrivit Acordului în domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova si Republica Turcia, ce va fi publicat mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES. Totodata,…

- Echipa de fotbal care va deveni campioana Romaniei la finalul sezonului va intra in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, in editia 2018/2019 a competitiei, informeaza FRF. Formatul celor doua competitii europene sufera modificari, incepand de anul viitor. Atat in UEFA Champions League, cat…

- Alexandru Arșinel, partenerul de scena al regretatei actrițe Stela Popescu, a facut noi declarații dupa moartea acesteia. Alexandru Arșinel nu-și revine dupa dispariția celei care i-a fost nu doar partenera de scena ani de zile, ci și o foarte buna prietena. Actorul a acordat un interviu pentru o emisiune…

- Pe piata din Germania, Kosarom distribuie produsele prin intermediul partenerilor in mai multe retele de supermarketuri, inclusiv in Rewe. In Rewe, compania distribuie produse precum toba sau salam, dar urmeaza sa extinda gama de produse, dar si sa intre in toate magazinele retailerului german. „Exportam…

- Una dintre cele mai vechi banci din România, Bancpost, înființata înca din 1991 și privatizata în 2002 catre grecii de la Eurobank, este achiziționata azi de Banca Transilvania, numarul doi pe piața bancara locala.

- Recital al Orchestrei „Antonin Ciolan" Academia de Muzica „Gheorghe Dima" ii invita pe clujeni la Concertul susținut de Orchestra „Antonin Ciolan" vineri, 24 noiembrie, ora 19, la sala Auditorium Maximum. Dirijorul orchestrei este Gabriel Bebeșelea, solista – Aurelia Vișovan, iar pregatirea muzicala…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- Delegatia a fost primita de catre secretarul de stat pentru Relatia cu Parlamentul si Relatii Internationale, Daniel Robert Marin, si inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestorul general de politie Ioan Buda. Potrivit comunicatului, vizita s-a realizat in contextul campaniei 'Da,…