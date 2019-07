Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a invins formatia Portugaliei cu scorul de 28-26 (14-13), joi, la debutul sau in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin Under-19 la Gyor (Ungaria). Echipa antrenata de Dragos Dobrescu a fost condusa in prima repriza cu 9-6 (min. 19), dar a intors soarta…

- Selectionata Romaniei s-a calificat in premiera in semifinalele unui Campionatul European de fotbal Under-21, dar a obtinut si biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia Frantei, 0-0, luni seara, in Grupa C a turneului din Italia si San Marino,…

- Naționala de tineret a Romaniei a reusit o victorie de senzatie in fata echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena, in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino.

- Romania va juca azi, de la ora 21:45, contra Norvegiei, la Oslo. Meciul din Grupa F a preliminariilor EURO 2020 va fi liveTEXT pe gsp.ro și in direct pe ProTV. La acest meci, Romania nu va avea parte de susținerea unui public numeros. Potrivit reporteruli GSP.RO, aproximativ 800 de fani ai „tricolorilor"…

