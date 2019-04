România, invadată de pakistanezi Peste 500.000 de pakistanezi vor veni sa munceasca in Romania pana in 2020, o decizie in acest sens fiind luata de Ministerul pentru diaspora si dezvoltarea resurselor umane din tara de provenienta a... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vara ar putea incepe productia de armament ungaro-ceha, iar romanii se pregatesc si ei sa faca un pas asemanator, semnand un acord cu italienii – relateaza cotidianul ungar „Magyar Nemzet”, preluat de Rador. Potrivit specialistilor, Ungaria poate fi un model pentru dezvoltarea industriei de armament…

- Intrebat in legatura cu informatia conform careia, la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, ar fi refuzat sa voteze 'lista neagra a paradisurilor fiscale' si ar fi cerut o amanare pana in mai, Teodorovici a raspuns: „De unde stiti? Luati-va dupa ce spun eu si mai putin dupa ce spun altii. S-a votat ieri…

- Imagini terifiante au fost surprinse de un martor ocular in momentul in care plafonul unei cladiri a Universitații din Sankt Petersburg incepe sa se prabușeasca. O cladire a universitații din Sankt Petersburg s-a daramat parțial, dupa ce mai multe plafoane s-au rupt. Mai multe persoane au fost prinse…

- Nineta Barbulescu, ambasadorul Romaniei in Vanuatu (foto: www.viata-libera.ro) La 31 mai 2018, la Lome, in Togo, Romania si Vanuatu au stabilit oficial relatii diplomatice. Documentul a fost semnat de Cosmin Dinescu, secretar general in Ministerul de Externe, si de Ralph Regenvanu, ministrul de Externe…

- “USR si PNL cer instituirea unei comisii de ancheta parlamentara privind rectificarea bugetara pozitiva facuta de guvernul Dancila, in noiembrie 2018. Dorim sa aflam cum Ministerul de Finante a facut, in noiembrie 2018, o rectificare de buget POZITIVA, cand datele economice arata ca singura varianta…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe saluta aniversarea a 10 ani de la pronuntarea Hotararii Curtii Internationale de Justitie in cauza "Delimitarea Maritima in Marea Neagra (Romania c. Ucraina)", scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat remis duminica de MAE, in Hotararea pronuntata la 3 februarie…

- ”Nu putem accepta sub nicio forma discriminarea, dubla masura si standardele diferite, care nu au nicio legatura cu spiritul Tratatului European. Ma bucur ca vocea europarlamentarilor si a guvernului PSD a fost ascultata de Comisia Europeana. In timp ce PNL voteaza rezolutii impotriva Romaniei in…