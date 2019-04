Stiri pe aceeasi tema

- Preturile productiei industriale au crescut in februarie cu 3% in zona euro si cu 3,1% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In februarie, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor productiei industriale…

- Productia industriala a crescut cu 1,4% in zona euro si cu 1% in Uniunea Europeana, in ianuarie fata de luna precedenta. In acelasi timp, acelasi indicator a scazut cu 1,5% in Romania, potrivit raportului de miercuri al Oficiului European de Statistica ( Eurostat ). Cele mai mari cresteri lunare ale…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in ianuarie la 1,4% in zona euro si la 1,5% in Uniunea Europeana, de la 1,5% si, respectiv, 1,6% luna precedenta, iar Romania, Letonia, Estonia si Ungaria au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut 4,1%, serie bruta, fata de 2017, arata primele estimari publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). În noiembrie, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) a redus de la 5,5% la 4,5% estimarea privind creşterea…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in decembrie la 1,6% in zona euro si la 1,7% in Uniunea Europeana, de la 1,9% si, respectiv, 2% luna precedenta, iar Estonia si Romania au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Grecia, Bulgaria, Slovenia, Letonia, Spania, Marea Britanie si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care in 2016 aveau cel mai mic numar de medici generalisti raportat la populatie, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica...

- Transportul de marfuri pe calea ferata in Uniunea Europeana a crescut in 2017 cu 13 miliarde tona-kilometru (tkm), ajungand la 416 miliarde tkm, iar Polonia, Ungaria, Lituania si Romania au raportat cele mai mari cresteri,arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Transportul de marfuri pe calea ferata in Uniunea Europeana a crescut in 2017 cu 13 miliarde tona-kilometru (tkm), ajungand la 416 miliarde tkm, iar Polonia, Ungaria, Lituania si Romania au raportat cele mai mari cresteri, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…