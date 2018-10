Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la locuinte in Romania au urcat cu 3,1% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a treia mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Preturile la locuinte in Romania au urcat cu 3,1% in trimestrul doi din 2018, comparativ cu precedentele trei luni, aceasta fiind a treia mare crestere inregistrata in randul statelor membre ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Comparativ,…

- Dancila a precizat ca Guvernul a pregatit sase proiecte pentru acest summit si s-a pregatit pentru eveniment intr-un mod serios si responsabil. „Din pacate, nu pot sa nu remarc faptul ca si aceasta reuniune internationala este politizata intr-un mod total lipsit de responsabilitate si de etica. Acumularea…

- La Bucuresti incepe luni Summitul celor Trei Mari - Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica - un proiect care reuneste 12 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia).

- CIA (Agenția Centrala de Informații) a SUA și agenția Stratfor (care este o subsidiara a CIA) anticipeaza schimbari majore pentru continentul european pana in 2025. Stratfor publica regulat rapoarte legate, in general, de subiecte de mare interes și, credem noi, foarte rar s-a inșelat in previziunile…

- O noua statistica a Eurostat arata cat de mult gunoi s-a aruncat in orașe in perioada 1995 – 2016. Trendul este descendent, iar orașele din Romania arunca cel mai puțin gunoi din tot blocul comunitar. Gunoiul produs de orașe este doar 10% din cantitatea totala de gunoi generata in UE. Media Uniunii…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental. La nivelul Uniunii Europene procentul s-a menţinut aproape stabil, între 15% şi 17% din numărul…