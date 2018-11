România, intrare zona euro. Dăianu (BNR): Nici nu discută cu noi "Noi vrem sa intram in zona euro. In zona euro, pentru a nu te sufoca - pentru ca sunt tari care se sufoca -, trebuie sa intri cu o economie cat mai robusta. Ceea ce se cunoaste mult mai putin este ca inainte sa intri in zona euro esti obligat sa stai intr-o anticamera (mecanismul cursurilor de schimb) cel putin doi ani. Iar noi nu avem Consiliu monetar (...). Cel putin doi ani trebuie sa dovedesti robustete, adica sa ai deficite foarte mici, pentru ca e greu de crezut ca te-ar primi daca nu ai robustete. Nu bati la usa si intri in zona euro. Nu este ca si cand m-as duce la sanatoriu. Acolo… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- "Cu privire la diferentele existente intre strategiile tarilor, pentru unii ar putea fi uimitor ca Bulgaria se gandeste sa adere la euro mai repede decat Romania, Ungaria, Polonia sau Cehia. Este adevarat ca aceste tari vecine au multe in comun. Dar exista si un lucru care le diferentiaza. Si acesta…

