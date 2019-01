Stiri pe aceeasi tema

- Anul politic 2018 a fost unul exact asa cum il anticipam - cu Justitia camp de lupta, cu un referendum, cu Dacian Ciolos revenind in politica si cu lupte interne in PSD. Batalia din Justitie pare ca va avea punctul culminant in 2019, in care miza se muta pe amnistie si gratiere. Insa, daca…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a spus, in discursul tinut in sesiunea solemna a Parlamentului, ca romanii au asteptari de la clasa politica, de la care cer mai multa responsabilitate, vor un stat care sa-i respecte, vor institutii eficiente si o clasa politica matura. El a mai spus ca romanii mai vor…

- Jurnalistul Radu Tudor intervine in scandalul acuzațiilor de antisemitistm lansate ieri de Ilan Laufer la adresa președintelui Klaus Iohannis dupa ce șeful statului a refuzat sa il numeasca in funcția de ministru al Dezvoltarii.„Daca incepe sa ne jucam in batalia politica cu astfel de concepții…

- COMUNICAT DE PRESA – ALDE TELEORMAN / Ajutat de Iohannis, Parlamentul European da caștig de cauza propagandei care apara statul de DREPȚI in Politic / on 19/11/2018 at 10:16 / Asitam zilele acestea la un mecanism destinat sa rezolve chestiuni politice. Este grav și regretabil ca rezoluția a…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, dupa adoptarea rezolutiei PE si publicarea raportului MCV, ca acestea reprezinta „doua note foarte proaste” pentru actuala guvernare, catalogand, din nou, Guvernul Dancila drept un „accident al democratiei romanesti”. „Aceste doua chestiuni reprezinta,…

- Klaus Iohannis și-a schimbat opinia cu privire la capabilitatea Romaniei de a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Dupa plecarea lui Victor Negrescu, președintele Romaniei a declarat ca nu suntem pregatiți sa facem fața unei asemenea provocari. Bogdan Chirieac a declarat la Antena…

- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, condamna discursurile susținute de Monica Macovei si Cristian Preda in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, subliniind ca politizarea discuțiilor face mult rau Romaniei.”Deja nu mai este nicio surpriza ca…

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…