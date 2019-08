Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se intruneste miercuri in sedinta saptamanala, pe agenda de lucru figurand si un proiect de lege pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind avansul pentru pregatirea proiectului "Cartierul pentru Justitie".…

- 'Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,322 miliarde de euro (comparativ cu 1,783 miliarde de euro in perioada ianuarie - iunie 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1,762 miliarde de euro, iar creditele intragrup…

- Elena Udrea la benzinarie, Elena Udrea la un restaurant de fițe, Elena Udrea la farmacie.Totul pare ca-n vremurile bune, de parca fuga și lunile petrecute in inchisoarea din Costa Rica au fost doar un vis urat, informeaza Antena 3. Desigur ca toata lumea s-a intrebat ce i-a venit Elenei Udrea sa se…

- Majorarea numarului de angajati vine in urma investitiei de 214,72 milioane de dolari realizate de Ford la uzinele sale din Africa de Sud, ceea ce va duce la majorarea productiei la 168.000 de vehicule pe an, a declarat Ockert Berry. Majorarea numarului de angajati in Africa de Sud vine dupa…

- Romania a semnat, miercuri, cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), doua acorduri de imprumut, unul in valoare de 50 de milioane de euro, pentru Proiectul privind Imbunatatirea rezilientei si a raspunsului la situatii de urgenta, si al doilea, in valoare de 40 de

- Romania a semnat, miercuri, cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) doua acorduri de imprumut, unul in valoare de 50 de milioane de euro, pentru Proiectul privind Imbunatatirea rezilientei si a raspunsului la situatii de urgenta, si al doilea, in valoare de 40 de milioane de…

- Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice (MFP) si cei ai Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) au semnat miercuri doua acorduri de imprumut in valoare totala de 90 de milioane de euro pentru reducerea riscurilor in situatii de urgenta, informeaza MFP, potrivit agerpres.ro.Primul…

- O platforma de vot electronic, care a stat în centrul dezbaterilor privind necesitatea, dar și riscurile votului virtual, a obținut investiții în valoare de 7 milioane de dolari (seria A). Și în România este dezbatuta, în prezent, varianta introducerii votului electronic,…