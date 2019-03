Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) este de circa 35%, a declarat pentru AGERPRES directorul general al Autoritatii de Management (AM) a programului, Ciceronis Cumpanasoiu. "Din 2014, trebuia sa absorbim 40 de…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in Banca Naționala suma de 175,8 milioane euro In data de 5 martie a.c., Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in Banca Naționala a Romaniei suma de 175,8 milioane euro, reprezentand rambursarea…

- Un nou concept al Politicii Agricole Comune Planul National de Dezvoltare Rurala va fi abandonat, ca si concept, în exercitiul 2021- 2027, în conditiile în care va exista un nou concept al Politicii Agricole Comune, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Rețeaua Naționala de Dezvoltare Rurala din cadrul Autoritații de Management pentru PNDR, a organizat in data de 4 februarie 2019, la București, Conferința Naționala cu tema „Satul romanesc are viitor”, pentru prezentarea și dezbaterea unor subiecte…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Direcția Generala Dezvoltare Rurala – Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala, a transmis ca urmeaza sa publice ghidul solicitantului pentru o noua sesiune de primire proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurala…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului National de Dezvoltare Rurala, va deschide in trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Valoarea totala a fondurilor alocate se ridica la 475.836.748…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala, va deschide in Trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR). Valoarea fondurilor alocate pentru…

- Infuzia de bani europeni in Oltenia pe Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) a fost de peste un miliard de euro, din 2007 incoace, atat pentru investițiile in agricultura, cat și pentru investițiile nonagricole dezvoltate in mediul rural cu bani ...