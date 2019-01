Stiri pe aceeasi tema

- N. D. Dupa cateva zile linistite din punct de vedere al aspectului vremii, iarna da semne ca abia de-acum incolo se va instala cu adevarat. Confirmarea a venit chiar de la Administrația Naționala de Meteorologie, care a emis o atentionare “Cod galben de vreme rea”, intrata in vigoare de ieri de la ora…

- A nins in mai multe zone din Romania, in ultimele ore, insa Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța, luni dimineața, ca nu sunt drumuri inchise ori restricționate din cauza condițiilor meteorologice.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania garanteaza ca vom avea o mie de kilometri de autostrada peste doi ani. Chiar si ... The post Sectoarele de autostrada care ar trebui sa se inaugureze in 2019/ Peste doi ani am putea ajunge la nivelul de acum 12 ani al Ungariei…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) promite ca, în cel mult doi ani, vom avea o mie de kilometri de autostrada. Deocamdata, în anul ce tocmai a început, pe lânga cei 806,7 km de autostrada care exista în România în acest moment,…

- Rețeaua de drumuri naționale din Romania s-a extins astazi cu inca 11 kilometri, dupa deschiderea circulației pe recent construita Varianta Ocolitoare Carei, din județul Satu Mare, potrivit unui comunicat de presa transmis joi de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Drumarii au actionat in ultimele 24 de ore cu 231 de utilaje si au raspandit 562 tone material antiderapant pe drumurile nationale unde au aparut primele ninsori, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Avand in vedere ca in Romania au aparut primele…

- Precizarile Companiei Naționale de Administrare A Infrastructurii Rutiere (CNAIR) despre deszapezire, dupa ce meteorologii au anunțat ninsori in Romania, sunt pe cale sa ii linișteasca pe șoferi. Macar, legat de cantitațile de materiale antiderapante din depozite, pana la activitatea din teren, care…