România, inflaţie şi dobânzi. Isărescu: Pentru noi sunt rezonabile "Prognoza noastra este ca in urmatoarele luni, prima informatie o veti primi peste o saptamana de la Statistica, inflatia isi va continua tendinta descendenta si va urma o noua scadere sensibila a ratei inflatiei pana spre limita de sus a intervalului, spre 3,5%, ca sa fiu mai clar. Acestea sunt datele noastre si noi credem in ele cu riscurile necesare. (...) Sunt riscuri legate de preturi pe care nu le controlam. (...) Datele, in prezent analizate de noi, le schimbam in functie de evolutia situatiei, arata ca tendinta va continua si anul urmator, de scadere, mai atenuata", a spus Isarescu. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

