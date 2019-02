Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de Film de la Berlin a inceput, joi, cu premiera peliculei „The Kindness of Strangers”. Zeci de vedete și-au facut apariția pe covorul roșu, impresionand cu ținutele lor spectaculoase. Andie MacDowell, Emilia Schuele, Juliette Binoche și Zoe Kazan sunt doar cateva starurile care au furat…

- Joi seara debuteaza Festivalul de Film de la Berlin, ajuns la cea de-a 69-a editie. Dupa gala de deschidere, filmul care va deschide festivalul este ”The Kindness of Strangers”, in regia lui Lone Scherfig. Romania este prezenta la Berlinale 2019 in sectiunea Forum, cu un singur film, „Monstri.”, regizat…

- Regizorul Marius Olteanu a fost selectat, cu lungmetrajul de debut "Monstri.", in sectiunea necompetitionala Forum, dedicata peliculelor experimentale, a Festivalului de la Berlin, care se desfasoara anul acesta in perioada 7 - 17 februarie, potrivit site-ului evenimentului.

