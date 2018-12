România incompletă. Povestea celor de care Bucureștiul a uitat Pentru unii dintre ei fiecare zi este o lupta pentru pastrarea limbii si a identitatii. Chiar daca sovieticii le-au masacrat rudele, i-au deportat in Siberia si i-au supus unui proces dur de deznationalizare, nu au renuntat niciodata si se incapataneza sa ramana romani. Autoritatilor de la Bucuresti par sa nu le pese de ei. In an Centenar, Guvernul nu a facut nimic pentru acesti oameni care de multe ori ne dau lectii despre ce inseamna sa iti iubesti tara, noua celor care traim aici. De la an la an, numarul romanilor din Bucovina de Nord scade. Pariul pe care primarita l-a pus cu ea insasi si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

