În numele tatălui sau reverență, pentru Măria Sa, țăranul român!

Mrturisesc c dei ar fi trebuit s tiu acest aspect istoric prin natura pregtirii mele habar nu am avut c a existat cândva un fotograf pe nume Samoil Mârza fiul unui ran ardelean omul care a imortalizat Marea Unire. Este unul dintre personajele importante… [citeste mai departe]