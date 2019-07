Romania, in top 5 cei mai mari angajatori din UE in industria auto

Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) care este in prezent cea mai puternica și reprezentativa structura sociala, economica, academica, de securitate și aparare naționala, educaționala, culturala și profesionala din Romania, anunța afilierea Federației Sindicatelor din Aparare "Unirea"…

- Inceput in 2018 și lansat oficial cu ocazia adunarii generale din 24 mai 2018, Programul ACAROM dedicat integrarii locale a furnizorilor in Romania este modalitatea prin care asociația sprijina constructorii de automobile DACIA și FORD, precum și marii furnizori/asamblatori de rang 1 prezenți in țara…

- Surpriza in domeniul economic din Romania. Un sector a inregistrat o creștere uriașa. Lucrarile de constructii au crescut cu 33,4% in aprilie, pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, nivel crescut fata de cel din luna precedenta, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National…

- 4.000 - 5.000 de persoane ar putea fi angajate in industria de morarit si panificatie, a declarat, miercuri Pavel Virgil, vicepresedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie - ROMPAN. "Lipsa fortei de munca este principala problema cu care se confrunta industria de morarit…

- Romania a trecut, dupa 1989, de la o industrie energofaga, care consuma mult pentru a produce putin, la una care consuma mai putin, dar nu produce mai nimic. Folosit. De aici, un sever deficit comercial,...

- Scutirea IT-istilor de plata impozitului pe venit a fost o abordare corecta, iar masur a ar putea fi extinsa și la alte domenii de activitate cum ar fi industria textila si cea prelucratoare a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Aţi văzut că eu nu am avut o reacţie…

- "Ritmul de melc in a curata automobilele diesel din Europa este inacceptabil. Industria a avut patru ani de la scandalul diesel, dar nu si-a indeplinit angajamentele de a repara automobilele manipulate. Este timpul ca guvernele sa faca rechemari obligatorii in intreaga Uniune Europeana. Acest lucru…

- Afrodita Resort & Spa din Baile Herculane a obtinut premiul la categoria Innovative Spa Concept. La Therme Tuhelj, in Croatia, s-au decernat premiile ESPA, Innovative Spa Awards 2019, la sfarsitul...