România în secolul XXI: 12 spitale nu fac avorturi la cerere In alte spitale, o parte dintre medicii ginecologi refuza sa ofere acest serviciu, dar au colegi care fac intreruperi de sarcina, in același spital. Fenomenul refuzului este in creștere in ultimii ani, iar unii medici și ONG-iști se tem ca am putea asista la primii pași catre o noua interzicere a avortului. Subiectul este delicat: pe de o parte, legislația din Romania prevede ca intreruperea de sarcina la cerere, pana la 14 saptamani, este legala. Pe de alta parte, "spitalele au baza legala atat pentru a oferi aceste servicii, cat și pentru a le refuza", a explicat un avocat contactat de HotNews.ro. Motivele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ginecologii din cadrul Spitalului Județean de Urgența Vaslui nu mai fac intreruperi de sarcina la cerere in unitatea sanitara. Principalul motiv il constituie neplata acestui serviciu, scrie Mediafax.Reprezentanții Spitalului Județean de Urgența Vaslui au declarat marți ca medicii din cadrul…

- Cabinetele particulare insa nu par a se ralia acestei decizii a medicilor din institutiile de stat. „Nu se mai fac intreruperi de sarcina la cerere in spital pentru ca nu mai vor medicii. In ceea ce priveste activitatea de la cabinetele particulare nu stiu ce sa va zic, dar in spital nu se mai fac.…

- Ginecologii din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui refuza sa mai faca întreruperi de sarcina. Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui spun ca este o chestiune de moralitate și religie. “Nu se mai fac întreruperi de sarcina la…

