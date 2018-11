Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consilului Fiscal, Ionut Dumitru, atrage atentia ca datoria publica a Romaniei, care creste alarmant, poate deveni oricand un factor negativ pentru cresterea economica.Prabusirea, recesiunea poate veni oricand peste noi. Potrivit datelor oficiale, in primele noua luni ale acestui…

- "Daca am avea o rata de colectare precum Bulgaria, am avea venituri bugetare in plus de 3,8 miliarde euro, adica o autostrada mare in fiecare an. E ceva colosal ca dimensiune a impactului. Daca am putea colecta TVA ca in Bulgaria, am putea construi o autostrada lunga, Comarnic-Brașov, in fiecare an",…

- Potrivit acestora, factura pentru salarii trebuie raționalizata, in condițiile in care datoria publica a ajuns aproape de pragul riscului de recesiune economica. „Guvernul a facut o greșeala. Cand economia creștea, noi nu acopeream datorii, continuam sa ne imprumutam”, a explicat la Digi24 profesorul…

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca datoria publica ar putea duce România într-o noua criza. Potrivit acestora, factura pentru salarii trebuie raționalizata, în condițiile în care datoria publica a ajuns aproape de pragul riscului de recesiune economica. ”Guvernul…

- Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si presedintele Consiliului Fiscal, considera ca datoria publica a Romaniei a crescut foarte mult. "Suntem aproape de pragul de la care crestere probabilitatea de recesiune (40-45%)", a afirmat Dumitru, in cadrul unui eveniment la BNR.Potrivit…

- ♦ Economistii incep sa coboare previziunile de crestere economica, dupa ce INS a publicat datele detaliate despre cresterea PIB in T2/2018. Concluzia? Industria nu merge asa bine, iar investitiile sunt dezamagitoare. BCR, principala banca din sistem dupa active, a coborat previ­ziunea…

- Estimarea privind incasarea din TVA este excesiv de optimista in a doua iteratie a rectificarii bugetare si presupune ca in patru-cinci luni care au mai ramas pana la finalul anului sa avem o crestere de peste 20% a incasarilor din TVA, a declarat joi presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru.…

