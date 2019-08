In iulie, Comisia a emis un aviz motivat, iar Romania are termen 26 septembrie pentru a modifica legislatia, altfel dosarul va merge la Curtea Europeana de Justitie, iar Romania risca sa plateasca amenzi incepand cu data de 27 septembrie.



"OUG 114 si OUG 19/ 2019, care o modifica, ar trebui discutate impreuna in Parlament, altfel se va crea confuzie. Comisia Europeana ne-a sugerat sa elaboram un calendar de dereglementare a preturilor pe 18 luni. Eu sper ca acest calendar sa fie cuprins in legile care vor iesi din Parlament in urma modificarii OUG 114 si OUG 19", a declarat Dumitru…